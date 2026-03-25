Salsa: U filmskom SMo ritmu

Centar za kulturu „Sirmiumart“ i Latina Blanca SM organizuju jedinstveno veče koje spaja film, muziku i ples. U nedelju, 29. marta, u Caffe Bar-u „Antique – druga priča“, biće održano prvo izdanje ovog programa posvećenog zavodljivom ritmu salse. Ulaz je besplatan.

Program počinje u 19.00 časova projekcijom dokumentarnog filma „Salsa: Latin Music of New York & Puerto Rico“, iz 1979. godine, u režiji Jeremy Marre-a, koji donosi priču o usponu salse tokom šezdesetih i sedamdesetih godina, o njenim korenima u afro-karipskoj muzičkoj tradiciji i snažnom uticaju njujorške urbane scene. Film predstavlja ključne ličnosti ovog žanra kao što su Tito Puente, Eddie Palmieri, Celia Cruz i drugi i pokazuje kako su se afro-karipski ritmovi, džez i urbano iskustvo velikih gradova spojili u prepoznatljiv muzički izraz koji je obeležio čitavu epohu.

Nakon projekcije, od 20.00 časova prostor se transformiše u plesni podijum, u okviru kojeg će plesači kluba Latina Blanka SM učiniti da ritam izađe iz kadra i prelije se u stvarni prostor. Posetioci će imati priliku da isprobaju osnovne korake, da zaplešu bez prethodnog iskustva ili jednostavno da uživaju u atmosferi večeri u kojoj se filmsko iskustvo prirodno nastavlja kroz muziku, pokret i druženje.

