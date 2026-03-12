Održano poetsko veče Ženski glasovi u savremenoj srpskoj poeziji

U utorak, 10.3.2026.godine u Biblioteci „Gligorije Vozarović“ održano je poetsko veče: Ženski glasovi u savremenoj srpskoj poeziji. Sala Čitaonice bila je ispunjena do poslednjeg mesta što je dobar pokazatelj da naši sugrađani vole i poštuju lepu pesničku reč. Mitrovčanima su se predstavile tri renomirane književnice: Dušica Ivanović, Jelena Gavrilović i Željka Avrić. Sve tri pesnikinje su članice Udruženja književnika Srbije.

– Dušica Ivanović(1960),poreklom iz Loznice lektor, prevodilac, novinar i profesor.Živi i radi u Pančevu. Piše i objavljuje poeziju, kratku prozu i romane. Objavila je više od četrnaest knjiga. Poezija joj je zastupljena u antologijama, zbornicima, časopisima i izborima poezije. Dobitnica je brojnih priznanja za svoj književni i humanitarni rad („Plava školjka“, „Kuća nade“). Mitrovčanima se predstavila svojom odabranom lirikom, a sa velikim interesovanjem je dočekana njena putopisna poezija, praćena izuzetnim fotografijama Zorana Vujanovića, koja je vrlo retka na našoj književnoj sceni.

– Jelena Gavrilović (1967), rođena u beloj Crkvi, školovala se u Novom sadu i Osijeku, gde je i diplomirala teologiju. Osvedočeni autor pet zbirki poezije i nekoliko romana, svakako najpoznatija po etnološkom romanu/ zbirci priča „Preslica Dzidovke devojke“. Objavljivala u periodici i zbornicima, bavi se prevodilačkim,novinarskim i spisateljskim radom. Njene autentične interpretacije ljubavne lirike iz zbirki „Haljina koja ide uz Dunav“ i „Romansa za četiri muze“ pobrale su i simpatije i aplauze domaće publike.

– Željka Avrić (1964) je zavičajni stvaralac, idejni tvorac ove pesničke večeri. Poreklom iz Banja Luke, školovala se na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, živi i radi u Sremskoj Mitrovici. Piše poeziju, kratku prozu, književne prikaze i eseje.Plodan pesnik, objavila je više od jedanaest zbirki poezije. Dobitnica je čitavog niza priznanja i nagrada sa domaćih ali i međunarodnih festvala poezije. Domaća publika ju je sinoć toplo dočekala i pozdravila aplauzima.

Svojim muziciranjem ovaj književni događaj oplemenili se članovi Muzičko-kreativnog centra „Vivak“: Anja Radivojkov, Jan Mateo Marek i Filip Marić. Njihov mentor, Dražen Marek, pažljivim izborom kompozicija (Enio Morikone, Piter Grin, Elton Dzon) savršeno je uklopio muzički sa poetskim delom večeri.

Program moderirala i vodila bibliotekarka Jelena Šuljmanac Milošević.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.