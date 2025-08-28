  • četvrtak, 28. avgust 2025.
Kadrovska rešenja na sednici inđijske Skupštine
Vesti | Inđija
0 Komentara

Kadrovska rešenja na sednici inđijske Skupštine

28. avgust 2025. godine

Odbornici lokalnog parlamenta, u okviru 11. sednice, imenovali su direktore inđijskih ustanova Sportski centar, Kulturni centar, Centar za socijalni rad, kao i Narodne biblioteke „Dr Đorđe Natošević“, a na ta mesta imenovani su Nikola Došen, Ružica Jovanović, Željka Godić Avramović, i Branislava Tanasić, dosadašnji direktori ustanova.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Radionica „Pričam ti priču“
categories_image
Auto Kodeks počinje da saobraća 8. septembra
categories_image
DUNAVSKA GULAŠIJADA: Bešenovci pokazali kako se kuva
categories_image
Novi i stari članovi saveta mesnih zajednica
categories_image
U petak besplatan ulaz na pećinačke bazene
categories_image
Zaplenjeni narkotici i pištolj, uhapšen osumnjičeni
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Vesti | Šid

U petak akcija DDK u Šidu

categories_image

Društvo | Vesti | Ruma

U čast oslobodiocima Rume 1918.

categories_image

Društvo | Vesti | Pećinci

U dve akcije prikupljeno 69 jedi...

categories_image

Društvo | Vesti

Za održavanje puteva 36 miliona ...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt