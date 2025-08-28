Kadrovska rešenja na sednici inđijske Skupštine

Odbornici lokalnog parlamenta, u okviru 11. sednice, imenovali su direktore inđijskih ustanova Sportski centar, Kulturni centar, Centar za socijalni rad, kao i Narodne biblioteke „Dr Đorđe Natošević“, a na ta mesta imenovani su Nikola Došen, Ružica Jovanović, Željka Godić Avramović, i Branislava Tanasić, dosadašnji direktori ustanova.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.