Promocija knjige za decu „Jole(ni)je čarobnjak

Biblioteka „Gligorije Vozarović“ u Sremskoj Mitrovici organizuje promociju knjige za decu „Jole (ni)je čarobnjak“ autorke Marijane Dučak Popović. Promocija će biti održana u sredu, 18. marta, sa početkom u 14 časova, u Čitaonici Biblioteke.

Knjiga „Jole (ni)je čarobnjak“ vodi mlade čitaoce u svet mašte, avanture i drugarstva, podsećajući da su radoznalost, hrabrost i vera u sebe ponekad najveća magija. Ovo zanimljivo delo namenjeno je deci i svima koji vole priče ispunjenemaštovitim doživljajima.

O knjizi će govoriti autorka Marijana Dučak Popović, dok će program voditi bibliotekarka Aleksandra Topić.

