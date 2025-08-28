  • četvrtak, 28. avgust 2025.
Trgovački osvajač Kupa FSG Sremska Mitrovica
Sport | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Trgovački osvajač Kupa FSG Sremska Mitrovica

28. avgust 2025. godine

U sredu, 27. avgusta, na stadionu FK Mitros, pred oko 100 gledalaca, odigrano je finale Kupa Fudbalskog saveza Grada Sremska Mitrovica. Ekipa Trgovačkog, koja je bila formalni domaćin, sa ubedljivih 5:2 savladala je OFK Bosut i zasluženo podigla pehar namenjen osvajaču.

Domaći su poveli preko talentovanog Vuka Marinković, da bi Zoran Đurić izjednačio rezultat na 1:1, nakon nekoliko propuštenih prilika domaćih. Ekipa Trgovačkog se vrlo brzo konsolidovala, te do kraja prvog dela igre drugim golom Marinkovića i Marka Malinovića, nagovestila da pehar ostaje u gradu.

Početkom drugog poluvremena, brzonogi Marinković dolazi do het-trika i uvećava vođstvo na 4:1. Petrović nakon solo prodora u šesnaestercu uvećava prrdnost na 5:1, da bi konačan rezultat postavio Sedlarović za 5:2.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Zaplenjeni narkotici i pištolj, uhapšen osumnjičeni
categories_image
Asfaltira se put ka Jarku, sutra i prekosutra obustava saobraćaja
categories_image
SABOR U ČAST ZMAJA OD NOĆAJA: Nastavlja se tradicija
categories_image
FK Sloven proslavio stogodišnji jubilej
categories_image
Festival „Novi balkanski ritam“ od 2. do 4. septembra
categories_image
Uhapšen devetnaestogodišnjak u Sremskoj Mitrovici zbog droge
Povezane Vesti
categories_image

Sport

Od „Podrinja“ do Grč...

categories_image

Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti

Vodosnabdevanje stabilno –...

categories_image

Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Kultura

Gradska Smotra dramskog stvarala...

categories_image

Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica

Prijavite štetu nastalu od oluje

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt