Trgovački osvajač Kupa FSG Sremska Mitrovica

U sredu, 27. avgusta, na stadionu FK Mitros, pred oko 100 gledalaca, odigrano je finale Kupa Fudbalskog saveza Grada Sremska Mitrovica. Ekipa Trgovačkog, koja je bila formalni domaćin, sa ubedljivih 5:2 savladala je OFK Bosut i zasluženo podigla pehar namenjen osvajaču.

Domaći su poveli preko talentovanog Vuka Marinković, da bi Zoran Đurić izjednačio rezultat na 1:1, nakon nekoliko propuštenih prilika domaćih. Ekipa Trgovačkog se vrlo brzo konsolidovala, te do kraja prvog dela igre drugim golom Marinkovića i Marka Malinovića, nagovestila da pehar ostaje u gradu.

Početkom drugog poluvremena, brzonogi Marinković dolazi do het-trika i uvećava vođstvo na 4:1. Petrović nakon solo prodora u šesnaestercu uvećava prrdnost na 5:1, da bi konačan rezultat postavio Sedlarović za 5:2.

