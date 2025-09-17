Koncert gitaristkinje Aleksandre Avramović

U četvrtak, 25. septembra 2025. godine, sa početkom u 19 časova, u Galeriji „Lazar Vozarević“ u Sremskoj Mitrovici u organizaciji Centra za kulturu „Sirmijumart“ biće održan koncert Aleksandre Avramović, koji će označiti otvaranje ovogodišnje gitarske sezone.
Aleksandra Avramović, rođena 1999. godine u Nišu, ističe se kao jedna od talentovanih mladih klasičnih gitarista naše zemlje. Završila je osnovne i master studije na Fakultetu umetnosti u Nišu u klasi profesora dr um. Slobodana Milivojevića, a trenutno nastavlja specijalističke studije na Fakultetu muzičke umetnosti u klasi profesorke mr Vere Ogrizović.
Tokom studija, Aleksandra je osvajala brojne nagrade na međunarodnim takmičenjima, među kojima su prestižno takmičenje „dr Jovan Jovičić“ u Novom Sadu i „Guitar United Fest“ u Istočnom Sarajevu. Aktivno je nastupala na koncertima širom Srbije i svojim izvođenjem doprinela diskografskom izdanju Fakulteta umetnosti u Nišu u okviru projekta „Unapređenje izvođačkih sposobnosti mladih gitarista“.
Aleksandra je učestvovala i na brojnim seminarima i majstorskim kursevima kod uglednih profesora kao što su Jožef Otvoš, Andraš Čaki, Ištvan Roimer i Petar Janković, što je doprinelo njenom stalnom usavršavanju i rastu kao izvođača.
Sa izuzetnim talentom i energijom, Aleksandra Avramović svojim gitarskim izvođenjem osvaja srca publike i nastavlja da gradi svoju karijeru kao jedan od najperspektivnijih mladih muzičara na sceni.
PROGRAM KONCERTA:
Agustin Barrios Mangoré (1885-1944)
Julia Florida
Josef Kaspar Mertz (1806–1856)
Elegie
Leo Brouwer (1939 – )
El Decameron Negro:
I – El Arpa del Guerrero
II – La Huida de los Amantes por el Valle de los Ecos
III – Balada de la Doncella Enamorada
Phillip Houghton (1954-2017)
Ophelia… a haunted sonata:
I – Fear… and the Angel
II – Suffering and madness… am I but a dream of a shadow?
III – Chant… of the flower-moon
IV – Water… memories – halls of ghosts – wash away
V – Death… with moons in your hair
Joaquin Rodrigo (1901 – 1999)
Invocacion y Danza
Dušan Bogdanovic (1955 – )
Lament