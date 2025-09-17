Koncert gitaristkinje Aleksandre Avramović

U četvrtak, 25. septembra 2025. godine, sa početkom u 19 časova, u Galeriji „Lazar Vozarević“ u Sremskoj Mitrovici u organizaciji Centra za kulturu „Sirmijumart“ biće održan koncert Aleksandre Avramović, koji će označiti otvaranje ovogodišnje gitarske sezone.

Aleksandra Avramović, rođena 1999. godine u Nišu, ističe se kao jedna od talentovanih mladih klasičnih gitarista naše zemlje. Završila je osnovne i master studije na Fakultetu umetnosti u Nišu u klasi profesora dr um. Slobodana Milivojevića, a trenutno nastavlja specijalističke studije na Fakultetu muzičke umetnosti u klasi profesorke mr Vere Ogrizović.

Tokom studija, Aleksandra je osvajala brojne nagrade na međunarodnim takmičenjima, među kojima su prestižno takmičenje „dr Jovan Jovičić“ u Novom Sadu i „Guitar United Fest“ u Istočnom Sarajevu. Aktivno je nastupala na koncertima širom Srbije i svojim izvođenjem doprinela diskografskom izdanju Fakulteta umetnosti u Nišu u okviru projekta „Unapređenje izvođačkih sposobnosti mladih gitarista“.

Aleksandra je učestvovala i na brojnim seminarima i majstorskim kursevima kod uglednih profesora kao što su Jožef Otvoš, Andraš Čaki, Ištvan Roimer i Petar Janković, što je doprinelo njenom stalnom usavršavanju i rastu kao izvođača.

Sa izuzetnim talentom i energijom, Aleksandra Avramović svojim gitarskim izvođenjem osvaja srca publike i nastavlja da gradi svoju karijeru kao jedan od najperspektivnijih mladih muzičara na sceni.

PROGRAM KONCERTA:

Agustin Barrios Mangoré (1885-1944)

Julia Florida

Josef Kaspar Mertz (1806–1856)

Elegie

Leo Brouwer (1939 – )

El Decameron Negro:

I – El Arpa del Guerrero

II – La Huida de los Amantes por el Valle de los Ecos

III – Balada de la Doncella Enamorada

Phillip Houghton (1954-2017)

Ophelia… a haunted sonata:

I – Fear… and the Angel

II – Suffering and madness… am I but a dream of a shadow?

III – Chant… of the flower-moon

IV – Water… memories – halls of ghosts – wash away

V – Death… with moons in your hair

Joaquin Rodrigo (1901 – 1999)

Invocacion y Danza

Dušan Bogdanovic (1955 – )

Lament

