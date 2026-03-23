Policija zaustavila “audi”, pronađen kokain – dvojica mladića uhapšena

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici su uhapsili Đ. V. (22) i S. M. (22), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Prilikom kontrole automobila marke „audi“ u kojem su se nalazili osumnjičeni, policija je pronašla i zaplenila oko 52 grama materije za koju se sumnja da je kokain.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužilaštvu.

