Policija zaustavila “audi”, pronađen kokain – dvojica mladića uhapšena
Društvo | Crna hronika | Sremska Mitrovica
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici su uhapsili Đ. V. (22) i S. M. (22), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Prilikom kontrole automobila marke „audi“ u kojem su se nalazili osumnjičeni, policija je pronašla i zaplenila oko 52 grama materije za koju se sumnja da je kokain.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužilaštvu.

