Počela izgradnja prateće infrastrukture u Čortanovcima i Maradiku

Radovi na izgradnji kapela na pravoslavnim grobljima u selima Čortanovci i Maradik ulaze u završnu fazu, a paralelno sa tim započeta je i izgradnja prateće infrastrukture. Posao izvodi Javno preduzeće „Inđija put“, koje je zaduženo za uređenje prostora oko novih objekata.
Prema planu, u okviru ovih radova biće izgrađene pešačke staze, pristupne saobraćajnice i parking prostor, kako bi meštanima bio omogućen lakši pristup grobljima i novim kapelama. Cilj je da se prostor uredi funkcionalno, u skladu sa namenom i potrebama meštana.
Direktor preduzeća Uroš Trifunović ističe da se radovi odvijaju planiranom dinamikom i da se završetak infrastrukturnih radova očekuje uskoro.
-Izgradnja kapela u Čortanovcima i Maradiku je veoma značajan projekat za lokalnu zajednicu. Naše preduzeće je započelo radove na pratećoj infrastrukturi, uređenju staza, parking prostora i pristupnih saobraćajnica, kako bi ceo kompleks bio uređen i funkcionalan. Trudimo se da radove izvedemo kvalitetno i u predviđenim rokovima, kako bi meštani što pre mogli da koriste kapele – rekao je Trifunović.
On dodaje da će nakon završetka radova prostor oko grobalja biti značajno uređeniji nego ranije, što će olakšati dolazak građanima, posebno tokom većih verskih praznika i zadušnica, kada je poseta grobljima najveća.
Izgradnja kapela i prateće infrastrukture deo je širih aktivnosti uređenja javnih površina na teritoriji opštine Inđija, sa ciljem poboljšanja uslova i kvaliteta komunalne infrastrukture u naseljenim mestima.
Završetkom ovih radova meštani Čortanovaca i Maradika dobiće uređen prostor koji će služiti svojoj nameni i omogućiti dostojanstveno obavljanje verskih i porodičnih obreda.
M.S.