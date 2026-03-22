Počela izgradnja prateće infrastrukture u Čortanovcima i Maradiku

Radovi na izgradnji kapela na pravoslavnim grobljima u selima Čortanovci i Maradik ulaze u završnu fazu, a paralelno sa tim započeta je i izgradnja prateće infrastrukture. Posao izvodi Javno preduzeće „Inđija put“, koje je zaduženo za uređenje prostora oko novih objekata.

Prema planu, u okviru ovih radova biće izgrađene pešačke staze, pristupne saobraćajnice i parking prostor, kako bi meštanima bio omogućen lakši pristup grobljima i novim kapelama. Cilj je da se prostor uredi funkcionalno, u skladu sa namenom i potrebama meštana.

Direktor preduzeća Uroš Trifunović ističe da se radovi odvijaju planiranom dinamikom i da se završetak infrastrukturnih radova očekuje uskoro.

-Izgradnja kapela u Čortanovcima i Maradiku je veoma značajan projekat za lokalnu zajednicu. Naše preduzeće je započelo radove na pratećoj infrastrukturi, uređenju staza, parking prostora i pristupnih saobraćajnica, kako bi ceo kompleks bio uređen i funkcionalan. Trudimo se da radove izvedemo kvalitetno i u predviđenim rokovima, kako bi meštani što pre mogli da koriste kapele – rekao je Trifunović.

On dodaje da će nakon završetka radova prostor oko grobalja biti značajno uređeniji nego ranije, što će olakšati dolazak građanima, posebno tokom većih verskih praznika i zadušnica, kada je poseta grobljima najveća.

Izgradnja kapela i prateće infrastrukture deo je širih aktivnosti uređenja javnih površina na teritoriji opštine Inđija, sa ciljem poboljšanja uslova i kvaliteta komunalne infrastrukture u naseljenim mestima.

Završetkom ovih radova meštani Čortanovaca i Maradika dobiće uređen prostor koji će služiti svojoj nameni i omogućiti dostojanstveno obavljanje verskih i porodičnih obreda.

M.S.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.