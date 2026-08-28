Počela 48. kampanja prerade šećerne repe u Pećincima

Potpaljivanjem krečne peći u pogonu Fabrike šećera u Pećincima, koja je u vlasništvu Sunoka, juče je simbolično počela ovogodišnja kampanja prerade šećerne repe. Peć su potpalili predsednik opštine Pećinci Siniša Đokić, tehnički direktor pećinačke šećerane Branislav Bogdanović i predstavnik poljoprivrednih proizvođača Marko Gagić.

Predsednik Đokić je istakao da je pećinačka šećerana jedan od značajnijih prerađivačkih kapaciteta na teritoriji opštine Pećinci, kao i da šećerna repa ima dugu tradiciju na našim njivama. Đokić je dodao da se nada da će, zahvaljujući sve povoljnijim uslovima koje Šećerana nudi proizvođačima, ova poljoprivredna kultura u narednim godinama ponovo zauzeti značajnije mesto na sremskim oranicama i vratiti se među najzastupljenije i najprofitabilnije kulture, a prisutnom rukovodstvu i zaposlenima poželeo je još jednu uspešnu kampanju.

Po rečima tehničkog direktora Bogdanovića u pitanju je 48. kampanja prerade šećerne repe.

-Repa je tehnološki dobrog kvaliteta, malo je sitnija, ali je bitno da je zdrava i da je prisustvo truleži minimalno. Klimatske promene su uticale i na repu, ali ne u tolikoj meri kao na druge poljoprivredne kulture. U Pećincima je planirana prerada od 550.000 t repe što je za 20% više nego predhodne godine. Ako nas vremenski uslovi posluže prerada bi trajala 80 dana. Zbog velike zainteresovanosti za proizvodnju šećerne repe za narednu godinu, Sunoko je već izašao sa uslovima ugovaranja za 2027. godinu i krenuo sa potpisivanjem prvih ugovora – izjavio je Bogdanović.

On je dodao da je prijem šećerne repe i početak rezanja planiran za prvi septembar, što je, kako je rekao, postalo uobičajen termin za Pećince.

Izvor/foto: pecinci.org

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