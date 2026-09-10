Obaveštenje o uvidu u birački spisak

Ruma-Opštinska uprava opštine Ruma, Odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove, obaveštava birače da se počev od 10. septembra 2026. godine izlaže na uvid deo Jedinstvenog biračkog spiska za Opštinu Ruma. Uvid u deo biračkog spiska i podnošenje zahteva za upis/brisanje/promenu/ispravku u biračkom spisku se mogu izvršiti neposredno u Odeljenju za opštu upravu i zajedničke poslove (Orlovićeva br. 5, kancelarija br. 20) svakog radnog dana od 7 do 18 časova, kao i subotom od 8 do 12 časova. Uvid se može vršiti i u mesnim kancelarijama svakog radnog dana u toku redovnog radnog vremena od 7 do 15 časova. Birači uvid mogu vršiti i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave unošenjem podataka o JMBG i broju lične karte (https://upit.birackispisak.gov.rs/).Uvid u Jedinstveni birački spisak mogu vršiti i interno raseljena lica sa Kosova i Metohije, koja imaju prijavljeno boravište na teritoriji opštine Ruma.Birači koji žele da na predstojećim izborima glasaju prema mestu boravišta na teritoriji opštine Ruma (izabrano mesto glasanja), moraju podneti zahtev Opštinskoj upravi da se u birački spisak upiše taj podatak najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, odnosno do 3. oktobra 2026. godine u ponoć.Nakon zaključenja biračkog spiska 9. oktobra 2026. godine birači zahteve za upis/brisanje/promenu/ispravku podataka podnose Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave ili Opštinskoj upravi po mestu prebivališta podnosioca zahteva, odnosno po mestu boravišta za interno raseljena lica najkasnije 72 časa pre dana održavanja izbora, odnosno do 21. oktobra 2026. godine.

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