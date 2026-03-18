Nacionalni ansambl „Kolo“ 23. marta u Sremskoj Mitrovici

Nacionalni ansambl „Kolo“, jedno od najznačajnijih kulturnih blaga Srbije, gostovaće u Sremskoj Mitrovici u okviru velike turneje pod nazivom „Kolodrom“. Nastup će biti održan u ponedeljak, 23. marta, sa početkom u 20 časova, u Pozorištu „Dobrica Milutinović“.

Svi zainteresovani građani mogu besplatno da preuzmu ulaznice od srede, 18. marta, u Centru za kulturu „Sirmiumart“, u Ulici Stari šor 92, u periodu od 10 do 17 časova.

Publiku očekuje jedinstven scenski doživljaj koji na savremen način predstavlja bogatstvo srpske tradicije, kroz igru, muziku i vrhunsku umetničku interpretaciju, poručuju organizatori.

Izvor: Sirmiumart/Facebook

