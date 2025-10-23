Rezultati konkursa Međunarodne izložbe fotografija Pravoslavlje na internetu

Vladimir Tadić iz Čelinca (Bosna i Hercegovina) u konkurenciji za kolekciju fotografija i Andrija Đorđević iz Ljubljane (Slovenija) za pojedinačnu fotografiju pobedinici su ovogodišnje Jubilarne 20. Međunarodne izložbe fotografija Pravoslavlje na internetu.

Ova tradicionalna takmičarska izložba koju 20-tu godinu za redom organizuje Društvo ljubitelja fotografije, filmskih i video ostvarenja Beofoto iz Beočina, ovoga puta privukla je 122 autora iz 11 zemalja i 38 mesta Srbije sa 547 fotografija. Žiri Foto saveza Srbije u sastavu Vojislav Luković, Hadži Miodrag Miladinović i Željko Đurić, prihvatio je radove 61 autora sa 125 fotografija.

U konkurenciji za kolekciju fotografija druga nagrada pripala je Đorđu Vukadinoviću iz Čačka a treća Branislavu Brkiću iz Beograda. Pohvale za kolekciju zaslužili su Svetlana Rogić iz Amerike, Dimče Korunoski iz Severne Makedonije i Vladimir Mijailović iz Požege. Srebrna medalja Foto saveza Srbije za fotografiju pripala je Milanu Markoviću iz Valjeva a bronzana Aleksandru Alempijeviću iz Čačka.

U konkurenciji za pojedinačnu fotografiju pohvale Foto saveza Srbije zaslužili su Margarita Tolmačeva iz Rusije, Dominika Kovačević Jounes iz Poljske i Marija Radojičić iz Čačka. Nagrada „Sava Dragojlović“ – za najbolju fotografiju domaćeg autora, koju proglašava žiri organizatora, pripala je Sandri Baltić Kučandi iz Zrenjanina.

Svečano otvaranje 20. Međunarodne izložbe fotografija „Pravoslavlje na internetu“ uz dodelu priznanja nagrađenim i pohvaljenim autorima, održaće se u sredu, 12. novembra 2025. godine u holu Doma kulture u Beočinu od 19,00 časova. Prihvaćene i nagrađene fotografije mogu se videti na sajtu društva Beofoto.

