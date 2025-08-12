Grgurevačko leto 16. avgusta

Treću godinu zaredom, udruženje „Ostani na selu“, udruženje „Mitrovačka dobra bašta“ i Mesna zajednica Grgurevci oranizuju manifestaciju pod nazivom Grgurevačko leto koja ima za cilj očuvanje tradicije, jačanje uloge seoskih domaćinstava, promociju rukotvorina i domaćih proizvoda.

Ova manifestacija će se održati 16. avgusta sa početkom od 9 časova na Grgurevačkom izvorištu, a prema najavama organizatora, posetioci će moći da se oprobaju u takmičenju u spremanju gulaša, tradicionalnim seoskim igrama, društvenoj igri „Krcanov ples“, a za sve prisutne obezbeđene su najukusnije besplatne krofne.

Bogat sadržaj Grgurevačkog leta, kao što je izložba fotografija sa fotografskog takmičenja „Razglednica iz Grgurevaca“, izložba tradicionalnih proizvoda, jela i rukotvorina, domaćih i okolnih udruženja žena i ostalih udruženja sličnog karaktera snažan je motiv za posetu ovakvog tipa manifestacije, s obzirom da posetioce očekuju raznovrsni sadržaji namenjeni svim generacijama, navode organizatori.

