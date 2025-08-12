  • utorak, 12. avgust 2025.
Grgurevačko leto 16. avgusta
Društvo | Zabava | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Grgurevačko leto 16. avgusta

12. avgust 2025. godine

Treću godinu zaredom, udruženje „Ostani na selu“, udruženje „Mitrovačka dobra bašta“ i Mesna zajednica Grgurevci oranizuju manifestaciju pod nazivom Grgurevačko leto koja ima za cilj očuvanje tradicije, jačanje uloge seoskih domaćinstava, promociju rukotvorina i domaćih proizvoda.

Ova manifestacija će se održati 16. avgusta sa početkom od 9 časova na Grgurevačkom izvorištu, a prema najavama organizatora, posetioci će moći da se oprobaju u takmičenju u spremanju gulaša, tradicionalnim seoskim igrama, društvenoj igri „Krcanov ples“, a za sve prisutne obezbeđene su najukusnije besplatne krofne.

Bogat sadržaj Grgurevačkog leta, kao što je izložba fotografija sa fotografskog takmičenja „Razglednica iz Grgurevaca“, izložba tradicionalnih proizvoda, jela i rukotvorina, domaćih i okolnih udruženja žena i ostalih udruženja sličnog karaktera snažan je motiv za posetu ovakvog tipa manifestacije, s obzirom da posetioce očekuju raznovrsni sadržaji namenjeni svim generacijama, navode organizatori.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Tamburica u srcu Donjeg Srema
categories_image
Priča o srednjovekovnom viteštvu
categories_image
NEOBIČAN PODVIG RUMSKOG BAJKERA: Duga kosa i veliko srce
categories_image
Nesvakidašnja šumska gozba na Fruškoj gori
categories_image
MESTA ZA PREDAH I REKREACIJU: Oaze mira na korak od kuće
categories_image
Romsko veče ispred KC Ruma
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Hronika | Stara Pazova

Zajedno u koštac sa problemima

categories_image

Društvo | Vesti | Beočin

Za uređenje atarskih puteva 11,6...

categories_image

Društvo | Vesti | Ruma

Mehanizacija u Rumi spremna za sneg

categories_image

Inđija | Pećinci | Ruma | Sremska Mitrovica

Otkriveni teži saobraćajni prekr...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt