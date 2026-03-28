MLADA PIJANISTKINjA MILANA JANČIĆ: Vredne ruke i ljubav prema klaviru

Mlada pijanistikinja iz Rume, Milana Jančić, iako tek srednjoškolka, već niže uspehe vredne pažnje i osvaja značajne rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Kao apsolutni sluhista na takmičenjima iz solfeđa osvaja maksimalnih 100 bodova, kao i na poslednjem republičkom, ali i gran pri nagrade na međunarodnim smotrama.

Učenica je završne godine Muzičke škole „Petar Krančević“ Sremska Mitovica u kojoj je uz profesorku Margaritu Vujović, kako kaže, napredovala i počela da niže uspehe. Osim međunarodnog onlajn takmičenja u Rusiji, gde je nedavno osvojila prvu nagradu, najdraži joj je uspeh na Kipru. Predstavila se Hajdnom-Sonatom S dur prvi stav i Šopenovim Nokturnom opus 9 broj jedan, klasičnim komadima koji možda nisu atraktivni, ali zahtevaju izuzetno umeće.

-Jesenas sam na takmičenju „Island of Stars“ na Kipru bila laureat svoje kategorije i to mi je najznačajnija nagrada. Iako sam jedva dobila termin za probu i iako sam svirala klasičan repertoar, bila sam laureat takmičenja u svojoj kategoriji i osvojila čak i novčanu nagradu. Znala sam da ću dobro proći, ali takav uspeh nisam očekivala, jer sam svirala klasičnu sonatu i sporiji nokturno. Najteže je svirati klasičan program, sve što je atraktivno može da se pokrije pedalom, a kod klasike mora da se svira savršeno. Ja jesam sjajno svirala i sve odradila besprekorno, u odnosu na ostale koji su imali bombastičan program. Uz to moram reći da je konkurencija tamo bila izuzetna – govori osamnaestogodišnja Milana Jančić.

Čestitke koje su usledile i od profesora i od članova žirija na Kipru nisu jedine, tako je uvek na njenim nastupima širom Evrope. Prethodna godina prošla je u znaku putovanja, takmičenja i koncerata u Makedoniji, Rumuniji, na Malti, u Oslu. Tokom cele godine takmiči se istim programom koji usavršava.

-Jedno od lepših putovanja i nastupa nio je u Oslu, gde je nas četvoro najboljih na takmičenju Sirmium Music Fest dobilo priliku za nagradno putovanje i naš koncert u norveškoj prestonici. U pitanju je nas četvoro muzičara, a ja sam dobila priliku da putujem za nagradu za najbolje odsvirnog Griga – dodaje Milana.

Muzički se obrazuje od svoje pete godine. Iako su joj roditelji u svetu tamburice, kaže da je srećna što ju je majka upisala baš na klavir, pored interesovanja za još neke instrumente. Osnovnu muzičku školu „Teodor Toša Andrejević“ pohaćala je u Rumi, trenutno završava Srednju muzičku u Sremskoj Mitrovici i sprema se za Fakultet muzičkih umetnosti u Beogradu kod profesorke Nataše Mitrović.

-Uveliko se pripremam za prijemni ispit koji je ove godine neočekivano zakazan za prvu nedelju jula. Pripreme su klavir i solfeđo. Na republičkom takmičenju iz solfeđa nedavno sam osvojila prvu nagradu i sve što sam imala na takmičenju imaću i na prijemnom, a što se tiče klavira to program koji radim. Mogu reći da su mi takmičenja i pripreme za nastupe ustvari i pripreme za fakultet. Tek nekoliko nas iz srednje škole pokušaćemo da upišemo akademiju, a samo ja klavir za koji je konkurencija jaka. Ipak, svi mi kažu da dobro sviram i sama verujem u to i daću sve od sebe – kaže Milana.

Za srednju školu kaže da je velika odskočna daska za njen rad, posebno rad sa profesorkom Margaritom Vujović.

-U školi „Petar Krančević“ imamo sve uslove, posvećene i profesionalne profesore. Moja profesorka Margarita Vujović je izuzetna i posvećena i ona je velikim delom zaslužna za moj uspeh. Poznato je da ona ima najveće znanje i to se zna među njenim učenicima koji su svi izuzegtno uspešni, ne samo ja. To je žena neverovatnog znanja, posvećenosti i ima kontakte u svetu pijanizma u svakoj zemlji. Mogu slobodno reći da je od mene za godinu dana napravila pijanistu kakva sam danas – kaže Milana Jančić.

Zahvljujući kontaktima profesorke Vujović, Milana je više puta svirala na Malti na tamošnjoj manifestaciji Ruski dani i u Centru za nauku i kulturu. Milana je kao korepetitor pratila i prvakinju Beogradske opere Jasminu Trumbetaš Petrović, što retko kome polazi za rukom, posebno ne nekom ko ima samo 16-17 godina. Milana je zahvaljujući svom talentu sa nepunih 18 obišla pola Evrope, nastupala je i takmičila se u Norveškoj, Rumuniji, Makedoniji, Malti,Kipru, Nemačkoj i kako se čini tek je počela.

-Putovanja mi znače i profesionalno, ali i meni kao mladoj osobi još više jer upoznajem druge pijaniste i upoznajem svet. Putovanja, upoznavanje sa drugim kulturama i gradovima šire vidike, a takmičenja mi daju priliku da vidim i gde smo mi u tom svetu – kaže Milana, a zbog skromnosti ne naglašava da su naši mladi pijanisti i te kako uspešni, što između ostalog govore i njeni rezultati.

Kao što rekosmo, roditelji su joj takođe uspešni muzičari ali u svetu tamburice. Genetika joj je dala vetar u leđa, apsolutni sluh nasledila je od oca, od majke borbenost i talenat, ali sve to ne vodi do vrha ako nema predanog rada i ljubavi prema instrumentu koji svira. Uspešnu atletsku karijeru morala je da ostavi po strani, jer i sport i muzika zahtevaju potpunu predanost.

-Nisam bila zainteresovana za tamburicu, kao dete htela sam da sviram harmoniku, flautu, majka je htela violinu, ali to nije bio moj izbor. Danas sam jako srećna što me je odvela na klavir. Klavir je za mene najmoćniji instrument koji najbolje zvuči. Može da se nauči svirati, ali pored talenta, treba imati nešto i u glavi, dobro povezane obe hemisfere mozga jer dve ruke sviraju dve totalno različite stvari, desna noga pedal, nekad i leva noga i sve je prilično kompleksno – zaključuje Milana Jančić.

U njenom domu u šali kažu da im je jedna prostorija potrebna samo za Milanine diplome i pehare. I pored svega, reč je o jednoj skromnoj devojci, svesnih svojih rezultata, ali i rada koji stoji iza svega zbog kog je i dalje obema nogama čvrsto na zemlji.

S.B.

