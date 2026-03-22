Među najuspešnijim mladim planinarima Vojvodine

Sremska Mitrovica -Na dodeli priznanja Planinarskog saveza Vojvodine, najmlađi članovi porodice Malešević iz Rume ponovo su među najboljima, inače članovi Planinarskog društva „Pokret“ Sremska Mitrovica. Prvoplasirana juniorka po aktivnosti u 2025.godini je Lenka Malešević, a drugoplasirana njena sestra Mia Malešević. Njihov rođeni brat Jovan Malešević proglašen je za prvoplasiranog juniora po aktivnosti u prošloj godini. Trećeplasirani senior po aktivnosti u 2025.godini iz istog kluba je Zoran Udovčić, dok je Darko Reč ostvario visokogorske usponi na vrhove Kastor (4228 m.n.v.) i Poluks (4086 m.n.v.).PD POKRET Sremska Mitrovica je proglašeno za trećeplasirano društvo Planinarskog saveza Vojvodine po aktivnosti.

