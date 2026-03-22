  • nedelja, 22. mart 2026.
Među najuspešnijim mladim planinarima Vojvodine
Društvo | Sport | Vesti | Ruma | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Sremska Mitrovica -Na  dodeli priznanja Planinarskog saveza Vojvodine, najmlađi članovi porodice Malešević iz Rume ponovo su među najboljima, inače članovi Planinarskog društva „Pokret“ Sremska Mitrovica. Prvoplasirana juniorka po aktivnosti u 2025.godini je Lenka Malešević, a drugoplasirana njena sestra  Mia Malešević. Njihov rođeni brat Jovan Malešević proglašen je za prvoplasiranog juniora po aktivnosti u prošloj godini. Trećeplasirani senior po aktivnosti u 2025.godini iz istog kluba je Zoran Udovčić, dok je Darko Reč ostvario visokogorske usponi na vrhove Kastor (4228 m.n.v.) i Poluks (4086 m.n.v.).PD POKRET Sremska Mitrovica je proglašeno za  trećeplasirano društvo Planinarskog saveza Vojvodine po aktivnosti.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
categories_image
categories_image
categories_image
categories_image
categories_image
categories_image

categories_image

categories_image

categories_image

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt