Mladi plesači iz Mitrovice nastupili na međunarodnom takmičenju u Temišvaru

Plesni klub „Sirmium Dance“ iz Sremske Mitrovice imao je 16. maja čast da predstavlja svoj grad na Evropskom kupu održanom u rumunskom Temišvaru. Ovo prestižno takmičenje trajalo je dva dana i okupilo više od 2.000 plesača iz različitih zemalja, koji su publici i stručnom žiriju predstavili svoje najbolje koreografije i plesno umeće.

U izuzetno jakoj konkurenciji, Mitrovčani su još jednom pokazali kvalitet, talenat i posvećenost, uspešno se izborivši za mesto među najboljima.

Ukupan plasman:

Prvo mesto grupa ,,Pinokio“

Drugo mesto Staša Španović jazz mini kids

Drugo mesto Dušica Maksić musical kids

Treće mesto Dora Mihailović open kids

Treće mesto Đukić Hana jazz kadeti

Treće mesto Diana Mašić lyrical kadeti

Četvrto mesto Nina Lončarević lyrical juniori

Četvrto mesto Una Grčanac jazz juniori

Četvrto mesto grupa jazz juniori ,,Haljina od somota“

Peto mesto Una Pavlović klasičan balet mini

Šesto mesto Una Grčanac open juniori A

Sedmo mesto Angelina Petrović open juniori B

Osmo mesto Una Grčanac acro juniori A

Takmičenje je za sve učesnike predstavljalo značajno i lepo iskustvo, a pozitivnoj atmosferi doprinelo je i učešće takmičara iz drugih zemalja. Posebnu pažnju privuklo je angažovanje koreografa Svetlane Olene Rimac u ulozi sudije, dok je Željko Rimac, zajedno sa roditeljima, bio zadužen za organizaciju i brigu o takmičarima.

Boravak u Temišvaru deca su iskoristila i za upoznavanje kulturno-istorijskih znamenitosti grada, koje su obišli u pratnji turističkog vodiča.

