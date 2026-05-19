Mladi plesači iz Mitrovice nastupili na međunarodnom takmičenju u Temišvaru

Plesni klub „Sirmium Dance“ iz Sremske Mitrovice imao je 16. maja čast da predstavlja svoj grad na Evropskom kupu održanom u rumunskom Temišvaru. Ovo prestižno takmičenje trajalo je dva dana i okupilo više od 2.000 plesača iz različitih zemalja, koji su publici i stručnom žiriju predstavili svoje najbolje koreografije i plesno umeće.
U izuzetno jakoj konkurenciji, Mitrovčani su još jednom pokazali kvalitet, talenat i posvećenost, uspešno se izborivši za mesto među najboljima.
Ukupan plasman:
- Prvo mesto grupa ,,Pinokio“
- Drugo mesto Staša Španović jazz mini kids
- Drugo mesto Dušica Maksić musical kids
- Treće mesto Dora Mihailović open kids
- Treće mesto Đukić Hana jazz kadeti
- Treće mesto Diana Mašić lyrical kadeti
- Četvrto mesto Nina Lončarević lyrical juniori
- Četvrto mesto Una Grčanac jazz juniori
- Četvrto mesto grupa jazz juniori ,,Haljina od somota“
- Peto mesto Una Pavlović klasičan balet mini
- Šesto mesto Una Grčanac open juniori A
- Sedmo mesto Angelina Petrović open juniori B
- Osmo mesto Una Grčanac acro juniori A
Takmičenje je za sve učesnike predstavljalo značajno i lepo iskustvo, a pozitivnoj atmosferi doprinelo je i učešće takmičara iz drugih zemalja. Posebnu pažnju privuklo je angažovanje koreografa Svetlane Olene Rimac u ulozi sudije, dok je Željko Rimac, zajedno sa roditeljima, bio zadužen za organizaciju i brigu o takmičarima.
Boravak u Temišvaru deca su iskoristila i za upoznavanje kulturno-istorijskih znamenitosti grada, koje su obišli u pratnji turističkog vodiča.