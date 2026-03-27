Kaliopa i prijatelji: Veče poezije

U subotu, 28. marta, sa početkom u 19 časova, u Centru za kulturu „Sirmijumart“, na adresi Stari šor 92, biće održano veče posvećeno lepoti izgovorene i napisane reči.

Publiku očekuje raznovrstan program u kojem će nastupiti recitatori različitih generacija, povezani zajedničkom ljubavlju prema književnosti, govoru i umetničkom izrazu.

Poseban segment večeri biće učešće petoro učenika osnovnih škola koji su se plasirali na zonsko takmičenje u recitovanju, čime će ovaj događaj dobiti dodatni značaj i podršku mladim talentima.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.