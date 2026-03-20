Otvoren literarni konkurs Razlikovnice
20. mart 2026. godine

Povodom Svetskog dana autizma, koji se obeležava 2. aprila, Udruženje za pomoć deci i odraslima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom „Razlikovnica“ iz Pećinaca raspisalo je literarni konkurs „Autizam nije reč, ispričaću ti priču…“ za decu i roditelje.

Konkurs je otvoren do 29. marta, a kako nam je rekla Aleksandra Marković, iz Ralikovnice, najuspešnije očekuju prigodne nagrade.

Ona je dodala da radove treba slati u Pdf formatu na imejl: udruzenje.razlikovnica@gmail.com, kao i da se mogu koristiti pseudonimi u pričama, ukoliko autor želi da ostane anoniman.

