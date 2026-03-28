KAKO OJAČATI IMUNITET: Male navike čine veliku razliku

Imunološki sistem je prirodna odbrana našeg tela od virusa, bakterija i drugih bolesti. Iako često mislimo da je imunitet nešto što „imamo ili nemamo“, istina je da on u velikoj meri zavisi od svakodnevnih navika. Način ishrane, kvalitet sna, nivo fizičke aktivnosti i izloženost stresu direktno utiču na sposobnost organizma da se odbrani.

U vreme kada su prehlade, virusi i različite infekcije sve češći, pitanje kako ojačati imunitet postaje jedno od najvažnijih kada je reč o očuvanju zdravlja.

Pravilna i raznovrsna ishrana predstavlja osnovu dobrog imuniteta. Namirnice bogate vitaminima i mineralima pomažu organizmu da održi snažan odbrambeni sistem. Vitamin C podstiče proizvodnju belih krvnih zrnaca, dok vitamin D igra važnu ulogu u regulisanju imunog odgovora. Pored toga, cink utiče na brži oporavak organizma, a probiotici održavaju zdravu crevnu floru, koja je direktno povezana sa imunitetom. Stručnjaci sve češće ističu da se čak veliki deo imunog sistema nalazi upravo u crevima.

Lekari naglašavaju da ne postoji jedna namirnica ili jedan „čudotvorni“ način za jačanje imuniteta.

-Imunitet se gradi svakodnevno, kroz navike. Ljudi često očekuju brzo rešenje, ali organizam najbolje reaguje na kontinuitet – zdravu ishranu, dovoljno sna i umerenu fizičku aktivnost. Suplementi mogu biti korisni, ali nisu zamena za zdrav način života – ističu stručnjaci iz oblasti zdravlja.

U poslednjih nekoliko godina, tržište suplemenata doživelo je pravi bum. Vitamini, minerali, probiotici i različiti preparati za jačanje imuniteta postali su deo svakodnevice mnogih ljudi.

Ipak, postavlja se pitanje – da li su oni zaista neophodni?

Stručnjaci objašnjavaju da suplementi mogu biti korisni u određenim situacijama – na primer, kada postoji nedostatak vitamina D, tokom perioda oporavka, ili kod osoba sa oslabljenim imunitetom. Međutim, kod zdravih osoba koje se pravilno hrane, unos svih potrebnih nutrijenata može se obezbediti kroz hranu. Prekomerno uzimanje suplemenata, bez saveta lekara, može čak imati i negativne posledice. Zato je najbolji pristup umerenost i informisanost.

Takođe, redovna fizička aktivnost poboljšava cirkulaciju i omogućava bržu reakciju imunog sistema. Telo koje se kreće lakše se bori protiv infekcija. Ne moraju to biti intenzivni treninzi – šetnja, lagano trčanje ili vežbe kod kuće mogu biti sasvim dovoljni. Važno je da aktivnost postane deo svakodnevice. Veoma bitan je i dobar san jer se telo tokom noći obnavlja i priprema za nove izazove. Nedostatak sna može oslabiti imuni sistem i povećati rizik od oboljevanja. Redovan ritam spavanja i dovoljan broj sati sna predstavljaju jedan od najjednostavnijih, ali i najefikasnijih načina da se organizam zaštiti.

Direktan uticaj na imunitet ima i visok nivo stresa, koji je kod savremenog načina života postao nešto što se podrazumeva. Hroničan stres smanjuje sposobnost organizma da se odbrani od infekcija i usporava oporavak. Zato je važno pronaći vreme za odmor i aktivnosti koje opuštaju – bilo da je reč o šetnji, čitanju, razgovoru sa bliskim ljudima ili boravku u prirodi.

Iz svega ovoga proizilazi zaključak da jak imunitet nije rezultat jednog proizvoda ili kratkoročne navike, već načina života. Iako suplementi mogu imati svoje mesto, najveću ulogu imaju svakodnevne odluke koje donosimo. Briga o zdravlju počinje malim koracima – a upravo ti koraci mogu napraviti najveću razliku.

Saveti za jačanje imuniteta

Jedite raznovrsno – voće, povrće, orasi, semenke i fermentisani proizvodi, krećite se svakodnevno – bar 30 minuta umerene aktivnosti, spavajte dovoljno 7 do 9 sati noću, smanjite stres: pronađite vreme za odmor i opuštanje, pijte dovoljno vode, izlažite se suncu umereno, ne preterujte sa suplementima bez saveta stručnjaka.

S. Mihajlović

