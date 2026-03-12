Grejna sezona trajaće do aprila

Grejna sezona u Sremskoj Mitrovici i dalje je u punom jeku i odvija se prema planiranom zimskom režimu, uprkos najavljenom porastu prolećnih temperatura. Sistem daljinskog grejanja funkcioniše stabilno i bez većih problema, a isporuka toplotne energije odvija se uredno.

Kako ističu iz JKP “Toplifikacija”, grejna sezona će trajati do aprila, uz svakodnevno praćenje vremenskih uslova i situacije na terenu. Iako sunčani dani mogu privremeno smanjiti potrošnju energije, hladna jutra i noći i dalje zahtevaju rad sistema kako bi se obezbedila termička stabilnost stambenih i poslovnih objekata.

Režim rada biće prilagođavan vremenskim prilikama, sa ciljem održavanja optimalnih uslova za korisnike daljinskog grejanja.

