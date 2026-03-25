ANIP „Branko Radičević“ Ruma na festivalu Zlatna čivija

Ruma-Pripremni sastav ANIP-a „Branko Radičević“ proteklog vikenda u Šapcu je učestvovao na međunarodnom dečijem festivalu „Zlatna čivija”. Festival je okupio više od 500 učesnika, dečijih grupa iz Beograda, Sevojna, Republike Srpske, Aranđelovca, Koceljeve, Krupnja…Festival je bio revijalnog karaktera, ali su sve grupe pokazale visok umetnički nivo izvođenja. Na ovom festivalu naš Pripremni sastav ANIP-a predstavio se koreografijom „Sinoć sam ti, mila

majko, bila na sokaku” – igre i pesme iz Srema.

