Počinje upis u muzičko zabavište u Šimanovcima

Udruženje za kreativni razvoj dece „Mini Notini“ otvara upis za školsku 2025/26. godinu. Program je namenjen deci uzrasta od 5 do 8 godina, a osmišljen je tako da najmlađi kroz igru i druženje polako ulaze u svet muzike.

Radionice se održavaju u prostorijama bivšeg vrtića u okviru OŠ “Dušan Jerković Uča” u Šimanovcima.

-Deca imaju priliku da razvijaju ritam i sluh, upoznaju instrumente, pevaju, plešu i otkrivaju svoju kreativnost. Muzikom obojen svet je čaroban i lep, a upravo takav doživljaj očekuje mališane u našem muzičkom zabavištu. Cilj zabavišta nije samo učenje prvih muzičkih koraka, već i podsticanje mašte, samopouzdanja i ljubavi prema umetnosti – rekla je Ivana Ohmut, predsednica ovog udruženja.

Upis je u toku, a više informacija i prijave dostupni su putem broja 065/6760-464 (nastavnica Ivana) ili putem imejla mininotini@gmail.com.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.