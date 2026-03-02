  • ponedeljak, 2. mart 2026.
AK „Srem“ uspešan proteklog vikenda
Sport
0 Komentara

AK „Srem“ uspešan proteklog vikenda

2. mart 2026. godine

Protekli vikend bio je uspešan za članove AK „Srem“ iz Sremske Mitrovice. Na prvenstvu Srbije u dvorani za seniore Slavko Stević je osvojio treće mesto u skoku uvis preskočenom visinom 2.03m. Povreda tokom zime je ipak ostavila traga, Slavko je skakao sa skraćenim zaletom i van forme.

Bronzanu medalju na prvenstvu Srbije u petoboju u dvorani za mlađe juniorke osvojila je Katarina Škorić. Ona je osvojila ukupno 2954 boda u pet disciplina. 60m sa preponama je istrčala za 9.68s, u vis skočila 1.48m, kuglu (3kg) bacila 10.22m, u dalj skočila 5.18m i 800m istrčala za 2:53.37 min.

U sedmoboju za mlađe juniore Marko Ivanović je bio sedmoplasirani.

U nedelju u Jarkovcima je održan Inđija trejl, a u trci seniorki na 11.7km Aleksandra Konstadinović je pobedila, Tara Žarić osvojila srebrnu, a Nevena Vlaisavljević bronzanu medalju.

