Vesna Žambok, četiri decenije posvećenosti ljudima i zdravstvu – Sestrinstvo je profesija srca, ne samo struke

Odlazak u penziju, 1. januara, za Vesnu Žambok medicinsku sestru iz Sremske Mitrovice, nije bio samo formalni završetak radnog veka, već i simboličan kraj jedne izuzetne profesionalne priče duge više od četiri decenije.

Svoj radni vek započela je sada već daleke 1986. godine u Dečijem dispanzeru Doma zdravlja Sremska Mitrovica, gde je brzo stekla poštovanje kolega i pacijenata i u toj službi je radila punih 20 godina.

-Svaka promena u zdravstvu tražila je da budemo korak ispred vremena. Nije bilo dovoljno samo raditi svoj posao – moralo se učiti, prilagođavati, organizovati i, pre svega, biti uz ljude. Ono na šta sam posebno ponosna jeste da sam imala čast i privilegiju da ceo svoj radni vek rame uz rame radim sa najboljima i najstručnijima u svojoj profesiji -kaže Vesna osvrćući se na godine reformi i izazova koje je njena karijera nosila.

Kada je u okviru Dečijeg dispanzera 2001. godine osnovano Razvojno savetovalište, Vesna je zbog svog predanog rada na ranom prepoznavanju razvojnih problema kod dece izabrana za glavnu sestru ovog Savetovališta. Na dužnost glavne sestre Doma zdravlja Sremska Mitrovica stupila je pet godina kasnije, u trenutku kada je ova ustanova pokrivala celu opštinu sa čak 24 zdravstvena punkta. Bila je to, kako sama priznaje, velika odgovornost i težak rastanak sa dotadašnjim radnim okruženjem koje je volela, ali i korak koji je prihvatila sa svešću da zdravstvu predstoje značajne promene.

Razdvajanje Doma zdravlja i Opšte bolnice

Jedan od najzahtevnijih perioda usledio je 2008. godine, kada je u okviru reforme došlo do razdvajanja Doma zdravlja i Opšte bolnice u dve samostalne ustanove.

-To je bio složen i obiman proces. Zajedno sa tadašnjim glavnim tehničarem Opšte bolnice Ivicom Velikim trudila sam se da sve protekne korektno – i prema zaposlenima i prema pacijentima. Posebno mesto u mom radu imalo je jačanje uloge medicinskih sestara u sistemu. Moderna organizacija zdravstva podrazumevala je da sestrinstvo dobije glas koji zaslužuje, jer su glavne sestre uključene u sve nivoe upravljanja. Formirali smo samostalnu sestrinsku službu, timove za edukaciju, preventivne aktivnosti, upravljanje medicinskim otpadom i akreditaciju. Sestre su postale čvorište javnog zdravlja u lokalnoj zajednici – priča Vesna.

Zdravstvena zaštita je, pod njenim vođstvom, izašla izvan zidova ustanova. Medicinske sestre i tehničari bili su prisutni u mesnim zajednicama, školama, fabrikama i na gradskim trgovima.

-U registraciji radno aktivne populacije shvatili smo da je najbolji put ići u susret ljudima, od vrata do vrata, ulazeći u fabrike i institucije postigli smo brzu registraciju i omogućili građanima lakši pristup preventivnim pregledima – kaže Vesna, dodajući da je zadovoljstvo i motivacija sestara u tom periodu bilo ogromno.

Rezultati takvog rada nisu izostali. Dom zdravlja u Sremskoj Mitrovici 2011. godine proglašen je za najbolji dom zdravlja u Srbiji. U tom periodu uvodi se elektronska dokumentacija, formira jedinstvena baza podataka o pacijentima, a iskustva ove ustanove predstavljena su kao primer dobre prakse na nacionalnom nivou.

Pored rada u ustanovi, Vesna Žambok je aktivno učestvovala i u brojnim projektima Ministarstva zdravlja, Pokrajinskog sekretarijata i tela Evropske unije, a dva mandata obavljala je i funkciju predsednice Podružnice zdravstvenih radnika Sremske Mitrovice. Od 2000. do 2008. godine bila je i predsednica Udruženja zdravstvenih radnika Sremske Mitrovice, koje je u tom periodu izraslo u savremenu i aktivnu stručnu asocijaciju.

Prelazak u Školski dispanzer

U zenitu svog profsionalnog delovanja 2017. godine prelazi u Školski dispanzer gde svoja raznolika i sadržajna znanja, veštine i iskustva koristi u praktičnom i izazovnom radu sa adolescentima. Ponovo u direktnom susretu sa pacijentima za Vesnu nije bilo lepšeg načina da nakon četiri decenije okonča svoju profesionalnu karijeru i ode u zasluženu u penziju.

Oni koji su je poznavali i sa njom radili, kao i brojne porodice koje su tokom godina prolazile kroz zdravstveni sistem, Vesnu Žambok pamte po nečemu što se ne uči iz udžbenika. Kažu da je uvek bila nenametljiva i blaga, ali sigurna, stručna i potpuno posvećena, sa posebnim darom za rad sa decom kojima je znala da priđe sa smirenošću i toplinom. A upravo ta ljudska dobrota, strpljenje i posvećenost, kao i iskrena ljubaznost, ostale su jednako upečatljive baš kao i njeni profesionalni rezultati.

U monografiji „Znamenite sestre Srbije“

Posebno priznanje za Vesnin rad predstavlja činjenica da je uvrštena u monografiju „Znamenite sestre Srbije“, kao jedina predstavnica Srema. Ova monografija ističe ne samo profesionalne dostignuća ovih izuzetnih medicinskih sestara, već i njihovu posvećenost, empatiju i neumornu borbu za zdravlje i dobrobit pacijenata. Kako stoji u monografiji, “Vesna Žambok, svojim radom i angažovanjem, predstavlja primer izuzetne posvećenosti i stručnosti u sestrinskoj profesiji, te je zasluženo uvrštena među znamenite sestre Srbije“.

