U Irigu produžen rok za prijavu nepokretnosti

Irig-Građani Opštine Irig prijave za sistem „Svoj na svome“ će moći da podnose do 9.februara u ponoć, s obzirom na to da je Agencija za prostorno planiranje i urbanizam RS produžila rok za još tri dana. Zakonom o posebnim uslovima za evidentiraьe i upis prava na nepokretnosti propisano je da rok za podnošeьe prijava ističe 5.2.2026. godine. Usled velike zainteresovanosti za podnošenje prijava, koja je uzrokovala preopterećenje sistema ,,Svoj na svome‘, rok za podnošenje prijava, produžava se za dodatna tri dana i ističe 9.2.2026. godine, u 00.00 časova.

Novonastale okolnosti predstavljaju objektivan razlog za nepodnošenje prijave blagovremeno, a sve priіave, koje putem sistema ,Svoj na svome“, budu predate do 9.2.2026.godine u ponoć, smatraće se blagovremenim, bez obaveze dostavljanja dokaza o sprečenosti za podnošenje.

