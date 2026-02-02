  • ponedeljak, 2. februar 2026.
Protekle nedelje rođeno 20 beba u Sremskoj Mitrovici
Društvo | Vesti
Protekle nedelje rođeno 20 beba u Sremskoj Mitrovici

2. februar 2026. godine

Tokom protekle nedelje u porodilištu mitrovačke Opšte bolnice rođeno je 20 beba, 7 dečaka i 13 devojčica.

Roditeljima čestitamo, a mališanima želimo zdrav i srećan početak života!

