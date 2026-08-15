Ratari spas traže u silaži

Usled izuzetno visokih temperatura, koje danima ne padaju ispod 35 stepeni Celzijusa, kukuruz na poljima severne Mačve nalazi se u prilično lošem stanju. Nedostatak padavina ostavio je posledice na usevima, a kako bi od ovogodišnjeg roda ipak izvukli maksimum, poljoprivrednici koji se bave stočarstvom već su uveliko pristupili siliranju kukuruza. Zbog toga su silo-kombajni ovih dana izuzetno traženi.

Silaža je i prošle godine počela znatno ranije nego što je uobičajeno. Sa ovim poslovima startovalo se sredinom avgusta, najmanje dve nedelje pre uobičajenog termina, budući da su prethodnih godina mašine na njive najčešće izlazile tek početkom septembra. Ove sezone, međutim, silaža je poranila još više, pa su prvi radovi počeli već početkom avgusta.

Razlog za ovako rani početak su nepovoljni vremenski uslovi, pre svega dugotrajne visoke temperature i nedostatak padavina. Suša je uzela danak, a stanje kukuruza razlikuje se od sela do sela i od njive do njive. Iako će pojedine parcele možda dati nešto bolji rod, sagovornik “Sremskih novina“, ratar iz Mačve, ne očekuje visoke prinose.

-Kukuruz izgleda dosta loše i nema naznaka da će ga biti mnogo ni u vršaju. Poneka njiva možda će dati nešto bolji prinos, ali suša je učinila svoje. Ipak, verujem da bi ove godine rod mogao da bude za nijansu bolji nego prošle, jer smo imali jednu ili dve kiše baš u trenutku kada su kukuruzu bile potrebne. Posle toga padavina više nije bilo. Ako smo prošle godine, primera radi, imali oko tri i po tone po hektaru, ove godine možda možemo očekivati oko četiri. Klip se bukvalno sasušio – kaže naš sagovornik.

Svakim novim danom bez kiše stanje useva dodatno se pogoršava, a čak i ukoliko u narednom periodu bude padavina, za kukuruz je, prema njegovoj oceni, već kasno da bi one značajnije uticale na prinos. Koliko su vremenske prilike ove sezone neuobičajene, pokazuje i stanje na strništima. Nekada se u ovo doba godine uveliko radilo na suzbijanju korova i sirka, dok su sada visoke temperature i nedostatak vlage usporili čak i njihov rast.

U takvim okolnostima silaža je za mnoge postala način da se iskoristi ono što je od kukuruza ostalo. Silo-kombajni su zato veoma traženi, a za ovaj posao ne odlučuju se samo stočari.

-Poljoprivrednici koji imaju stoku jedino rešenje vide u tome da kukuruz iseku za silažu i na taj način obezbede hranu. Međutim, za isti korak odlučuju se i oni koji nemaju stoku, jer procenjuju da im se kasnije neće isplatiti da plaćaju uslužno vršenje ukoliko prinos bude ovako slab – objašnjava mačvanski ratar.

Svaki naredni dan dodatno utiče na kvalitet kukuruza, zbog čega ratari nastoje da iskoriste trenutak i sačuvaju što se od ovogodišnjeg roda sačuvati može. Silo-kombajni zato ovih dana gotovo da ne staju, a njihovi vlasnici maksimalno su angažovani na oranicama širom severne Mačve. Radi se od ranih jutarnjih sati pa sve do kasno u noć, kako bi se posao obavio na što većem broju parcela.

D.T.

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