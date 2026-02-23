  • ponedeljak, 23. februar 2026.
Promocija knjige Milana Subotića
Društvo | Kultura | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Promocija knjige Milana Subotića

23. februar 2026. godine

U četvrtak 26. februara, u 18 časova u Biblioteci „Gligorije Vozarović“ u Sremskoj Mitrovici biće predstavljena zbirka priča „Pocepana suza pocepane duše“ zavičajnog autora Milana Subotića. Osim autora, o knjizi će govoriti urednik dela Mirjana Marković, predsednik Književne zajednice Sremska Mitrovica, kao i Svetlana Savićević. U muzičkom delu programa nastupiće učenici Muzičke škole „Petar Krančević“, dok će program moderirati Milijana Dmitrović Torma, viši diplomirani bibliotekar.

Milan Subotić rođen je 1990. godine u Sremskoj Mitrovici. Studije na Odseku za srpsku književnost Filozogskog fakulteta u Novom Sadu završio je 2009. godine, a završni rad na temu razvoja fantastike u srpskoj književnosti odbranio je 2014. godine. Do sada je objavio nekoliko proznih dela, kao i stručne radove. Objavljena proza „Tvrdo nebo :zagonetke“(2019,2020), „Tvrdo nebo: odgonetke“(2021), „Pocepana suza pocepane duše“(2024), „Nebeska čestica. Čast 1“(2025), stručna monografija „Bogoglasni slavuji: simbolika ptica“(2022), kao i studiju „U vreme Miloša Crnjanskog“(2020). Izlagao je na stručnim skupovima, držao predavanja o kreativnom pisanju, piše i istražuje.

Zbirka priča „Pocepana suza pocepane duše:(misli budućnosti o prošlosti)“, dvojezično izdanje na srpskom i engleskom, objavljena je 2024. godine u izdanju Književne zajednice Sremska Mitrovica. Ova kratka proza bavi se različitim temam i iako nevelika obimom jezgrovito ukazuje na opša mesta, samoću, zamišljenost nad vremenom, ali otkriva i pisca koji na sebi svojstven način uvodi motive iz narodne
književnosti i fantastike.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Osmomartovski susret planinara u Vrdniku
categories_image
Opština Pećinci dobila virtuelni muzej nepokretnog kulturnog nasleđa
categories_image
Od ponedeljka počinju sa radom ambulante u Ašanji i Deču
categories_image
Uskoro kreću radovi na izgradnji kanalizacije u Karlovčiću
categories_image
Lepe vesti iz porodilišta: Rođeno 20 beba
categories_image
Šidska kobasicijada: Praznik za sva čula
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica

Vredna donacija Opštoj bolnici S...

categories_image

Društvo | Hronika | Ruma | Vesti

Prvi međunarodni sкup dijalizira...

categories_image

Društvo | Zabava | Vesti

Koncert hora „PoliFonika&#...

categories_image

Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica

Ljudski faktor i neispravni uređ...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt