Promocija knjige Milana Subotića

U četvrtak 26. februara, u 18 časova u Biblioteci „Gligorije Vozarović“ u Sremskoj Mitrovici biće predstavljena zbirka priča „Pocepana suza pocepane duše“ zavičajnog autora Milana Subotića. Osim autora, o knjizi će govoriti urednik dela Mirjana Marković, predsednik Književne zajednice Sremska Mitrovica, kao i Svetlana Savićević. U muzičkom delu programa nastupiće učenici Muzičke škole „Petar Krančević“, dok će program moderirati Milijana Dmitrović Torma, viši diplomirani bibliotekar.

Milan Subotić rođen je 1990. godine u Sremskoj Mitrovici. Studije na Odseku za srpsku književnost Filozogskog fakulteta u Novom Sadu završio je 2009. godine, a završni rad na temu razvoja fantastike u srpskoj književnosti odbranio je 2014. godine. Do sada je objavio nekoliko proznih dela, kao i stručne radove. Objavljena proza „Tvrdo nebo :zagonetke“(2019,2020), „Tvrdo nebo: odgonetke“(2021), „Pocepana suza pocepane duše“(2024), „Nebeska čestica. Čast 1“(2025), stručna monografija „Bogoglasni slavuji: simbolika ptica“(2022), kao i studiju „U vreme Miloša Crnjanskog“(2020). Izlagao je na stručnim skupovima, držao predavanja o kreativnom pisanju, piše i istražuje.

Zbirka priča „Pocepana suza pocepane duše:(misli budućnosti o prošlosti)“, dvojezično izdanje na srpskom i engleskom, objavljena je 2024. godine u izdanju Književne zajednice Sremska Mitrovica. Ova kratka proza bavi se različitim temam i iako nevelika obimom jezgrovito ukazuje na opša mesta, samoću, zamišljenost nad vremenom, ali otkriva i pisca koji na sebi svojstven način uvodi motive iz narodne

književnosti i fantastike.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.