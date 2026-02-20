  • petak, 20. februar 2026.
Prijave za pakete solidarne pomoći
Društvo | Hronika | Ruma | Vesti
Prijave za pakete solidarne pomoći

20. februar 2026. godine

Penzioneri sa teritorije Opštine Ruma, bez obzira na to da li su članovi Opštinskog udruženja Penzioner ili ne, do 25. februara 2026. godine mogu da se prijave za dobijanje paketa solidarne pomoći. Prijave su počele početkom prošle nedelje i pravo na ovaj vid pomoći imaju oni čija penzija ne prelazi iznos od 34.201,32 dinara. Kada je reč o korisnicima srazmernih penzija (inostrana penzija i penzija Fonda PIO Republike Srbije), zbir ukupnih primanja takođe ne sme prelaziti navedeni iznos.

Za podnošenje prijave neophodno je priložiti ček od penzije, dok se lična karta daje na uvid. Korisnici srazmernih penzija dužni su da uz prijavu dostave oba čeka od penzije. Paket sadrži osnovne životne namirnice i higijenske proizvode, a svi korisnici prilikom preuzimanja paketa moraju poneti važeću ličnu kartu.

Prijave se mogu podnositi svakog radnog dana, u periodu od 9.00 do 12.30 časova, u kancelariji Opštinskog udruženja penzionera Ruma, na adresi Veljka Dugoševića 142. U Udruženju naglašavaju da važi pravilo „jedno domaćinstvo – jedan paket“, kao i da će se prilikom dodele poštovati prioriteti: starija lica, samohrani korisnici, kao i višečlana domaćinstva kojima je penzija jedini izvor prihoda, u skladu sa pravilnikom o podeli paketa solidarne pomoći.

-Ova akcija predstavlja nastavak aktivnosti usmerenih ka našim najstarijim sugrađanima. Cilj nam je da pružimo konkretnu pomoć onima kojima je ona najpotrebnija, ali i da pošaljemo jasnu poruku solidarnosti, zajedništva i društvene odgovornosti, rekla je Nataša Dražić, predsednica Opštinskog udruženja penzionera Ruma.

U istom duhu potekle nedelje U sali Opštinskog udruženja penzionera u Rumi započela je podela besplatnih jabuka za penzionere. Za ovu akciju obezbeđena je jedna tona jabuka, a svaki penzioner dobija po tri kilograma, do isteka zaliha. Iz Udruženja poručuju da će i u narednom periodu nastaviti sa realizacijom sličnih aktivnosti, u skladu sa mogućnostima.
S.B.

