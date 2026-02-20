Očišćena deponija u Martincima

Protekle nedelje nadležne službe očistile su deponiju u Martincima, ali se ponovo otvara staro pitanje – ko pravi nered i zašto se isti problemi stalno ponavljaju, jer otpad se ne stvara sam, već je posledica neodgovornog ponašanja pojedinaca.

Kako je najavljeno, od ponedeljka će na ovoj lokaciji biti postavljene kamere. Reč je o preventivnoj meri, a ne konačnom rešenju problema. Nadležni ističu da je pravo i trajno rešenje u promeni svesti građana.

Dok javni prostor ne budemo doživljavali kao zajednički i dok odgovornost budemo uvek tražili u drugima, pomaka neće biti. Čistoća se ne može održavati isključivo kaznama – ona počinje od pojedinca i lične odgovornosti svakog od nas.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.