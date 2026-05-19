Program Dana opštine Pećinci

Dan opštine Pećinci 22. maj, Sveti Nikola letnji, i ove godine će biti obeležen nizom kulturnih i sportskih manifestacija od 18. do 24. maja, pod pokroviteljstvom pećinačke lokalne samouprave.
PROGRAM
PONEDELjAK, 18. MAJ
18.00 – 17. Likovna kolonija Kupinovo – otvaranje – Dvorište Etno kuće “Putnik”, Kupinovo
UTORAK, 19. MAJ
10.00 – Odbojka za devojčice – Balon sala, Sportski centar Suvača, Pećinci
18.00 – Otvaranje izložbe “Tišina koja pamti – Objektivom kroz opštinu Pećinci”, Foto klub „Šimanovci“ – Centar Šimanovaca
SREDA, 20. MAJ
10.00 – Dečji vašar polaznika PU Kameni – Šetalište u Pećincima
12.00 – Javni čas članova Likovne sekcije KCP – Etno kuća “Putnik”, Kupinovo
17.00 – Turnir u šahu – KC Pećinci
ČETVRTAK, 21. MAJ
10.00 – Olimpijada predškolaca – Sportska hala, Donji Tovarnik
PETAK, 22. MAJ
19.00 – Predstava za decu i mlade „Reka izbora“, Dramska sekcija KCP – Dom kulture Šimanovci
SUBOTA, 23. MAJ
15.00 – Krajiški višeboj – Igralište FK “Hajduk 1932”, Šimanovci
18.00 – Zatvaranje 17. Likovne kolonije Kupinovo – Dvorište Etno kuće Putnik u Kupinovu
NEDELjA, 24. MAJ
14.00 – “Svinjarsko povečerje” – Park u centru Donjeg Tovarnika
