  • utorak, 10. februar 2026.
Nastavlja se uređenje inđijskog parka „Vašarište“
Vesti
0 Komentara

Nastavlja se uređenje inđijskog parka „Vašarište“

10. februar 2026. godine

Inđijsko Javno preduzeće „Inđija put“ nastavilo je radove na izgradnji parkinga kod parka Vašarište. Postavljena je kamena podloga, a trenutno se izvode radovi na ugradnji ivičnjaka. U narednoj fazi planirano je asfaltiranje, kao i postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije, najavljuju iz ovog javnog preduzeća.

