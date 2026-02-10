Nastavlja se uređenje inđijskog parka „Vašarište“

Inđijsko Javno preduzeće „Inđija put“ nastavilo je radove na izgradnji parkinga kod parka Vašarište. Postavljena je kamena podloga, a trenutno se izvode radovi na ugradnji ivičnjaka. U narednoj fazi planirano je asfaltiranje, kao i postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije, najavljuju iz ovog javnog preduzeća.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.