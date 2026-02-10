Dodeljena priznanja na Sremskoj kobasicijadi u Šidu

Miris dima, pažljivo biranih začina i vrhunskog mesa širio se Slovačkim domom u Šidu, koji je i ove godine, 7. februara, bio epicentar gastronomske tradicije i mesarskog umeća. XXIX Sremska kobasicijada nadmašila je sva očekivanja, okupivši rekordnih 170 uzoraka suvih fermentisanih kobasica, kao i veliki broj posetilaca – zaljubljenika u autentične ukuse Srema i šireg regiona.
Na ovoj tradicionalnoj gastronomskoj manifestaciji koja sa ponosom nosi oznaku kvaliteta „Najbolje iz Vojvodine”, predate uzorke ocenjivao je stručni žiri iz regiona, među kojima je bio i Dejan Prošić, iz Bosanskog Petrovca u Bosni i Hercegovini.
– Ocenjivanje se vrši u tri kategorije. U kategoriji “Sremske kobasice” imali smo 94 uzorka, u kategoriji “Međunarodnih kobasica” 34 uzorka, dok se u kategoriji “Kulenove seke” očekuje ocenjivanje ukupno 32 uzorka. Uzorci su stigli iz Češke, Slovačke, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, kao i iz Srbije, što manifestaciji daje međunarodni karakter – rekao je Prošić.
Na pitanje o kvalitetu u odnosu na prethodne godine, Prošić je istakao da je sada primetan značajan napredak.
– Tehnika punjenja je znatno unapređena, gotovo da više nema šupljih kobasica na preseku niti problema sa omotačem. Iako se kod pojedinih uzoraka primećuje da nisu u potpunosti sazreli i da im je potrebno još vremena za fermentaciju, možemo zaključiti da je oko 80 odsto uzoraka vrhunskog kvaliteta – naglasio je on.
Organizatori ove manifestacije posvećene očuvanju tradicije i promociji autentičnih proizvoda su članovi Udruženja „Sremska svinjokolja i kobasicijada” Šid.
Posetioci su, pored takmičarskih uzoraka, imali priliku da uživaju i u bogatoj ponudi domaćih proizvoda – suhomesnatih specijaliteta, domaće masti, sveže toplih čvaraka, kao i neizostavne kobasice u lepinji, pečene na licu mesta, koja je bila jedan od najtraženijih zalogaja.
ZVANIČNI REZULTATI
SREMSKA KOBASICA
APSOLUTNI ŠAMPION: Olja Čobanović – Šid
ZLATO
- Domaći delikatesi Zoranović – Šid
- Bogdan Jelovac – Šid
- Borislav Ždinjak – Šid
SREBRO
- Slobodan Novaković – Bačinci
- PG Milan Zoranović – Šid
- Jasmina Starovlas – Šid
- Miloš Skakavac – Adaševci
- PG Sokol – Bikić Do
- Jelena Anđelić – Šid
- Dragan Vukotić – Bački Jarak
- Tamara Lazarov – Novi Sad
BRONZA
- Bogdan Jančić – Šid
- Filiup Mraović – Šid
- Željka Gavrić Miljević – Šid
- Ognjen Novaković – Bačinci
- Vesna Rušnov – Šid
- Todor Jelovac – Šid
- Farma Horvat – Bački Petrovac
- Ana Trlajić – Šid
- Bojan Trenkić – Šid
- Dragan Miljević – Sot
- Damjan Brestovački – Bačka Palanka
- Majkina Meza – Novi Sad
- Marija Miljević – Sremska Mitrovica
- Vuk Krtinić – Šid
- Zoran Miljenović – Šid
- Ilija Starovlas – Šid
- Orašarstvo Zorjan – Šid
- Ljuban Jocić – Turija
- Kulen Vojnović – Kuzmin
- Jaroslav Domonji
MEĐUNARODNA KOBASICA
ZLATO
- Nemanja Ćulibrk – Bravsko (BiH)
- Žinko Domačija – Ormož (Slovenija)
SREBRO
- Franjul Loris – Sveti Petar u Šumi (Hrvatska)
- Dragan Latinović – Bravsko (BiH)
- Ivan Žinko – Ormož (Slovenija)
BRONZA
- OPG Franjul – Sveti Petar u Šumi (Hrvatska)
- Marget – Ilok (Hrvatska)
- Rogoljski kobasičari – Rogolji (BiH)
- Aleksa Prošić – Bravsko (BiH)
- Draško Kecman – Bravsko (BiH)
KULENOVA SEKA
ZLATO
- Kulen Vojnović – Kuzmin
- Saša Vojnović – Kuzmin
SREBRO
- Nenad Skakavac – Adaševci
- Branislav Čobanović – Šid
- Dragin kulen i kobasica – Sremska Mitrovica
BRONZA
- Dragan Miljević – Sot
- Srđan Marčetić – Gibarac
- Emilijan Majher – Sot
- Marija Miljević – Sremska Mitrovica
- Bojan Trenkić – Šid