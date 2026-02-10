  • utorak, 10. februar 2026.
Dodeljena priznanja na Sremskoj kobasicijadi u Šidu
10. februar 2026. godine

Miris dima, pažljivo biranih začina i vrhunskog mesa širio se Slovačkim domom u Šidu, koji je i ove godine, 7. februara, bio epicentar gastronomske tradicije i mesarskog umeća. XXIX Sremska kobasicijada nadmašila je sva očekivanja, okupivši rekordnih 170 uzoraka suvih fermentisanih kobasica, kao i veliki broj posetilaca – zaljubljenika u autentične ukuse Srema i šireg regiona.

Na ovoj tradicionalnoj gastronomskoj manifestaciji koja sa ponosom nosi oznaku kvaliteta „Najbolje iz Vojvodine”, predate uzorke ocenjivao je stručni žiri iz regiona, među kojima je bio i Dejan Prošić, iz Bosanskog Petrovca u Bosni i Hercegovini.

– Ocenjivanje se vrši u tri kategorije. U kategoriji “Sremske kobasice” imali smo 94 uzorka, u kategoriji “Međunarodnih kobasica” 34 uzorka, dok se u kategoriji “Kulenove seke” očekuje ocenjivanje ukupno 32 uzorka. Uzorci su stigli iz Češke, Slovačke, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, kao i iz Srbije, što manifestaciji daje međunarodni karakter – rekao je Prošić.

Na pitanje o kvalitetu u odnosu na prethodne godine, Prošić je istakao da je sada primetan značajan napredak.

– Tehnika punjenja je znatno unapređena, gotovo da više nema šupljih kobasica na preseku niti problema sa omotačem. Iako se kod pojedinih uzoraka primećuje da nisu u potpunosti sazreli i da im je potrebno još vremena za fermentaciju, možemo zaključiti da je oko 80 odsto uzoraka vrhunskog kvaliteta – naglasio je on.

Organizatori ove manifestacije posvećene očuvanju tradicije i promociji autentičnih proizvoda su članovi Udruženja „Sremska svinjokolja i kobasicijada” Šid.

Posetioci su, pored takmičarskih uzoraka, imali priliku da uživaju i u bogatoj ponudi domaćih proizvoda – suhomesnatih specijaliteta, domaće masti, sveže toplih čvaraka, kao i neizostavne kobasice u lepinji, pečene na licu mesta, koja je bila jedan od najtraženijih zalogaja.

ZVANIČNI REZULTATI

SREMSKA KOBASICA

APSOLUTNI ŠAMPION: Olja Čobanović – Šid

ZLATO

  1. Domaći delikatesi Zoranović – Šid
  2. Bogdan Jelovac – Šid
  3. Borislav Ždinjak – Šid

SREBRO

  1. Slobodan Novaković – Bačinci
  2. PG Milan Zoranović – Šid
  3. Jasmina Starovlas – Šid
  4. Miloš Skakavac – Adaševci
  5. PG Sokol – Bikić Do
  6. Jelena Anđelić – Šid
  7. Dragan Vukotić – Bački Jarak
  8. Tamara Lazarov – Novi Sad

BRONZA

  1. Bogdan Jančić – Šid
  2. Filiup Mraović – Šid
  3. Željka Gavrić Miljević – Šid
  4. Ognjen Novaković – Bačinci
  5. Vesna Rušnov – Šid
  6. Todor Jelovac – Šid
  7. Farma Horvat – Bački Petrovac
  8. Ana Trlajić – Šid
  9. Bojan Trenkić – Šid
  10. Dragan Miljević – Sot
  11. Damjan Brestovački – Bačka Palanka
  12. Majkina Meza – Novi Sad
  13. Marija Miljević – Sremska Mitrovica
  14. Vuk Krtinić – Šid
  15. Zoran Miljenović – Šid
  16. Ilija Starovlas – Šid
  17. Orašarstvo Zorjan – Šid
  18. Ljuban Jocić – Turija
  19. Kulen Vojnović – Kuzmin
  20. Jaroslav Domonji

MEĐUNARODNA KOBASICA

ZLATO

  1. Nemanja Ćulibrk – Bravsko (BiH)
  2. Žinko Domačija – Ormož (Slovenija)

SREBRO

  1. Franjul Loris – Sveti Petar u Šumi (Hrvatska)
  2. Dragan Latinović – Bravsko (BiH)
  3. Ivan Žinko – Ormož (Slovenija)

BRONZA

  1. OPG Franjul – Sveti Petar u Šumi (Hrvatska)
  2. Marget – Ilok (Hrvatska)
  3. Rogoljski kobasičari – Rogolji (BiH)
  4. Aleksa Prošić – Bravsko (BiH)
  5. Draško Kecman – Bravsko (BiH)

KULENOVA SEKA

ZLATO

  1. Kulen Vojnović – Kuzmin
  2. Saša Vojnović – Kuzmin

SREBRO

  1. Nenad Skakavac – Adaševci
  2. Branislav Čobanović – Šid
  3. Dragin kulen i kobasica – Sremska Mitrovica

BRONZA

  1. Dragan Miljević – Sot
  2. Srđan Marčetić – Gibarac
  3. Emilijan Majher – Sot
  4. Marija Miljević – Sremska Mitrovica
  5. Bojan Trenkić – Šid
