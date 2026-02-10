Dodeljena priznanja na Sremskoj kobasicijadi u Šidu

Miris dima, pažljivo biranih začina i vrhunskog mesa širio se Slovačkim domom u Šidu, koji je i ove godine, 7. februara, bio epicentar gastronomske tradicije i mesarskog umeća. XXIX Sremska kobasicijada nadmašila je sva očekivanja, okupivši rekordnih 170 uzoraka suvih fermentisanih kobasica, kao i veliki broj posetilaca – zaljubljenika u autentične ukuse Srema i šireg regiona.

Na ovoj tradicionalnoj gastronomskoj manifestaciji koja sa ponosom nosi oznaku kvaliteta „Najbolje iz Vojvodine”, predate uzorke ocenjivao je stručni žiri iz regiona, među kojima je bio i Dejan Prošić, iz Bosanskog Petrovca u Bosni i Hercegovini.

– Ocenjivanje se vrši u tri kategorije. U kategoriji “Sremske kobasice” imali smo 94 uzorka, u kategoriji “Međunarodnih kobasica” 34 uzorka, dok se u kategoriji “Kulenove seke” očekuje ocenjivanje ukupno 32 uzorka. Uzorci su stigli iz Češke, Slovačke, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, kao i iz Srbije, što manifestaciji daje međunarodni karakter – rekao je Prošić.

Na pitanje o kvalitetu u odnosu na prethodne godine, Prošić je istakao da je sada primetan značajan napredak.

– Tehnika punjenja je znatno unapređena, gotovo da više nema šupljih kobasica na preseku niti problema sa omotačem. Iako se kod pojedinih uzoraka primećuje da nisu u potpunosti sazreli i da im je potrebno još vremena za fermentaciju, možemo zaključiti da je oko 80 odsto uzoraka vrhunskog kvaliteta – naglasio je on.

Organizatori ove manifestacije posvećene očuvanju tradicije i promociji autentičnih proizvoda su članovi Udruženja „Sremska svinjokolja i kobasicijada” Šid.

Posetioci su, pored takmičarskih uzoraka, imali priliku da uživaju i u bogatoj ponudi domaćih proizvoda – suhomesnatih specijaliteta, domaće masti, sveže toplih čvaraka, kao i neizostavne kobasice u lepinji, pečene na licu mesta, koja je bila jedan od najtraženijih zalogaja.

ZVANIČNI REZULTATI

SREMSKA KOBASICA

APSOLUTNI ŠAMPION: Olja Čobanović – Šid

ZLATO

Domaći delikatesi Zoranović – Šid Bogdan Jelovac – Šid Borislav Ždinjak – Šid

SREBRO

Slobodan Novaković – Bačinci PG Milan Zoranović – Šid Jasmina Starovlas – Šid Miloš Skakavac – Adaševci PG Sokol – Bikić Do Jelena Anđelić – Šid Dragan Vukotić – Bački Jarak Tamara Lazarov – Novi Sad

BRONZA

Bogdan Jančić – Šid Filiup Mraović – Šid Željka Gavrić Miljević – Šid Ognjen Novaković – Bačinci Vesna Rušnov – Šid Todor Jelovac – Šid Farma Horvat – Bački Petrovac Ana Trlajić – Šid Bojan Trenkić – Šid Dragan Miljević – Sot Damjan Brestovački – Bačka Palanka Majkina Meza – Novi Sad Marija Miljević – Sremska Mitrovica Vuk Krtinić – Šid Zoran Miljenović – Šid Ilija Starovlas – Šid Orašarstvo Zorjan – Šid Ljuban Jocić – Turija Kulen Vojnović – Kuzmin Jaroslav Domonji

MEĐUNARODNA KOBASICA

ZLATO

Nemanja Ćulibrk – Bravsko (BiH) Žinko Domačija – Ormož (Slovenija)

SREBRO

Franjul Loris – Sveti Petar u Šumi (Hrvatska) Dragan Latinović – Bravsko (BiH) Ivan Žinko – Ormož (Slovenija)

BRONZA

OPG Franjul – Sveti Petar u Šumi (Hrvatska) Marget – Ilok (Hrvatska) Rogoljski kobasičari – Rogolji (BiH) Aleksa Prošić – Bravsko (BiH) Draško Kecman – Bravsko (BiH)

KULENOVA SEKA

ZLATO

Kulen Vojnović – Kuzmin Saša Vojnović – Kuzmin

SREBRO

Nenad Skakavac – Adaševci Branislav Čobanović – Šid Dragin kulen i kobasica – Sremska Mitrovica

BRONZA

Dragan Miljević – Sot Srđan Marčetić – Gibarac Emilijan Majher – Sot Marija Miljević – Sremska Mitrovica Bojan Trenkić – Šid

