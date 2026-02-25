Braća Kokir prvi put zajedno u istom dres

Ove zime 24-godišnji Jovan Kokir zadužio je dres Slobode iz Donjeg Tovarnika. Prelaskom u plavo-beli klub našao se rame uz rame sa starijim bratom Nikolom, koji je član Slobode već tri sezone, pa će braća Kokir prvi put zajedno deliti svlačionicu i teren u seniorskoj konkurenciji.

Upravo su Nikolina pozitivna iskustva i stabilnost kluba presudili da Jovan, nakon epizode u Dubočici iz Leskovca, odluči da se po prvi put oproba u Srpskoj ligi. U mlađim kategorijama važio je za jednog od najtalentovanijih krilnih napadača u Evropi, a iako u dosadašnjoj karijeri nije u potpunosti dostigao projektovane visine, iza sebe ima značajno iskustvo igranja u najvišim rangovima domaćeg fudbala, u Superligi i Prvoj ligi Srbije. Nema sumnje da će takav igrački profil predstavljati veliko pojačanje za tim iz Srema.

Veliku radost Jovan je izrazio zbog činjenice da je u istom taboru sa bratom.

– Prvi put Nikola i ja igramo zajedno u istom klubu. On je stariji osam godina od mene i, iskreno, nismo ni razmišljali da bi karijera mogla da nas spoji u istoj ekipi. Sada se to desilo spletom okolnosti i osećaj je zaista poseban. Lepo je deliti svlačionicu i teren sa bratom – kaže Jovan.

Za sada je, kako navodi, izuzetno zadovoljan svojom odlukom da dođe u Slobodu i saradnjom koju je ostvario sa šefom stručnog štaba Zdravkom Trivkovićem, ali i saigračima.

– Mogu da kažem da sam zaista prezadovoljan načinom na koji sam prihvaćen. Imamo odlične uslove za rad, treniramo na terenu sa veštačkom podlogom i sve funkcioniše na visokom nivou. Atmosfera je dobra i pripreme protiču u najboljem redu. Nije mi bilo teško da se prilagodim, dosta momaka poznajem odranije, sa nekima sam već igrao, poput Stefana Kuburovića i Marka Ilića, a tu je i nekoliko dobrih prijatelja. Uz brata, sve je išlo prirodno. Mogu da kažem da je atmosfera u svlačionici zaista odlična i da je u pitanju zdrava sredina, što je veoma važno. Što se tiče saradnje sa šefom stručnog štaba, ranije nismo radili zajedno, ali poznajemo se jako dugo, isti nam je pogled na fudbal i dobro funkcionišemo od prvog dana – kaže Kokir.

Sloboda se trenutno nalazi u borbi za opstanak, što po njegovom mišljenju nije realna slika kvaliteta ekipe, ali ni kluba u celini.

– Nisam detaljno ispratio prvi deo sezone, pa ne mogu da analiziram razloge zbog kojih je Sloboda u donjem delu tabele, ali uveren sam da imamo potencijal da obezbedimo siguran opstanak. To je primarni cilj. Što se mene tiče, želim da na svakoj utakmici pružim maksimum, da budem sve bolji i da golovima i asistencijama doprinesem rezultatima ekipe. Iako mi je nakon povrede kolena karijera krenula nešto drugačijim tokom od očekivanog, povreda je stvar prošlosti, osećam se sjajno i verujem da ću, upravo sa tim iskustvom koje sam stekao u višim rangovima takmičenja, pružiti dobre partije u Slobodi – poručio je Kokir.

slobodadonjitovarnik.com

