Teodora Stracenski zlatna na Prvenstvu Vojvodine

Prvenstvo Vojvodine za sve uzraste u aso savateu održano je u Žablju, na takmičenju je učešće uzeo i Savate boks klub “Spartak SM” iz Sremske Mitrovice čiji su borci osvojili tri medalje.

Zlatna medalja pripala je juniorki Teodori Stracenski do 75kg, srebrna seniorki Anji Lukić do 60kg, a bronza junioru Aleksi Lukiću do 75kg.

Seniorka Anja Lukić ovaj put nastupala je u težoj kategoriji iako je već izborila plasman na Svetsko Prvenstvo u kategoriji do 56kg osvojivsi zlato na Prvenstvu Srbije prošli mesec.

Kako isticu treneri Bojan Gataric i Igor Šivoljicki veliki uspeh ostvarila je Teodora Stracenski osvojivši zlato u svom tek drugom meču u karijeri, koja će po svemu sudeći biti uspešna jer se radi o izuzetnom radniku i pre velikom sportisti.

-U klubu se nastavlja sa vrednim radom i pripremama za Svetsko Prvenstvo, kao i sa pripremom mlađih kategorija koji tek treba da nastupe na svojim takmičenjima – navode iz “Spartak SM”.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Share this: Facebook

X