AKTIVNOSTI DOMA ZDRAVLJA: Visok procenat pozitivnih na skriningu

Posle akcije skrininga karcinoma debelog creva, koju je inđijski Dom zdravlja „Dr Milorad Mika Pavlović“ organizovao u Ljukovu i Jarkovcima, urađeno je ukupno 184 testa, i evidentirano 35 pozitivnih građana.

Deset pacijenata upućeno je gatsroenterologu u Opštu bolnicu Sremska Mitrovica, dok je 15 kolonoskopija urađeno u privatnom sektoru.

-Od toga je 14 dijagnoza polipa, što je prekancerozno, rekao je direktor Doma zdravlja dr Dragan Đorđević, i istakao značaj preventivnih pregleda u cilju sprečavanja karcinoma debelog creva.

Šestoro pacijenata se nije javilo lekaru posle obaveštenja o pozitivnom testu, dok četiri pacijenta čekaju nalaz.

Inđijski Dom zdravlja nastavlja preventivne aktivnosti skrininga debelog creva, kao i ranog otkrivanja karcinoma dojke i grlića materice, gde se žene u rizičnoj životnoj dobi pozivaju na preglede u ambulante Doma zdravlja.

