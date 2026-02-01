  • ponedeljak, 2. februar 2026.
AKTIVNOSTI DOMA ZDRAVLJA: Visok procenat pozitivnih na skriningu
Društvo | Vesti | Inđija
0 Komentara

1. februar 2026. godine

Posle akcije skrininga karcinoma debelog creva, koju je inđijski Dom zdravlja „Dr Milorad Mika Pavlović“ organizovao u Ljukovu i Jarkovcima, urađeno je ukupno 184 testa, i evidentirano 35 pozitivnih građana.

Deset pacijenata upućeno je gatsroenterologu u Opštu bolnicu Sremska Mitrovica, dok je 15 kolonoskopija urađeno u privatnom sektoru.

-Od toga je 14 dijagnoza polipa, što je prekancerozno, rekao je direktor Doma zdravlja dr Dragan Đorđević, i istakao značaj preventivnih pregleda u cilju sprečavanja karcinoma debelog creva.

Šestoro pacijenata se nije javilo lekaru posle obaveštenja o pozitivnom testu, dok četiri pacijenta čekaju nalaz.

Inđijski Dom zdravlja nastavlja preventivne aktivnosti skrininga debelog creva, kao i ranog otkrivanja karcinoma dojke i grlića materice, gde se žene u rizičnoj životnoj dobi pozivaju na preglede u ambulante Doma zdravlja.

M.S.

