Akcije dobrovoljnog davanja krvi u februaru

Tokom februara na teritoriji Sremske Mitrovice biće organizovano više akcija dobrovoljnog davanja krvi, u organizaciji Crvenog krsta Sremska Mitrovica i Zavoda za transfuziju krvi, sa ciljem obezbeđivanja dovoljnih zaliha ove dragocene tečnosti.

Akcije u prostorijama Transfuzije krvi Opšte bolnice Sremska Mitrovica biće održane 3, 10. i 24. februara, u terminu od 10 do 13 časova. Jedna akcija planirana je i u Kazneno-popravnom zavodu, odnosno u konferencijskoj sali Hotela Srem, 5. februara, od 9 do 12 časova.

U prostorijama Crvenog krsta Sremska Mitrovica dobrovoljno davanje krvi organizuje se 18. februara, u periodu od 8.30 do 13 časova, dok će u Martinci akcija biti održana 26. februara u Domu kulture, u Ulici Radnička broj 8, od 9 do 12 časova.

Organizatori pozivaju sve humane građane da se odazovu akcijama, izdvoje malo vremena i učine veliko delo, jer jedna donacija krvi može spasiti i do tri života.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.