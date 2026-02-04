  • sreda, 4. februar 2026.
Akcije dobrovoljnog davanja krvi u februaru
Društvo | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Akcije dobrovoljnog davanja krvi u februaru

4. februar 2026. godine

Tokom februara na teritoriji Sremske Mitrovice biće organizovano više akcija dobrovoljnog davanja krvi, u organizaciji Crvenog krsta Sremska Mitrovica i Zavoda za transfuziju krvi, sa ciljem obezbeđivanja dovoljnih zaliha ove dragocene tečnosti.

Akcije u prostorijama Transfuzije krvi Opšte bolnice Sremska Mitrovica biće održane 3, 10. i 24. februara, u terminu od 10 do 13 časova. Jedna akcija planirana je i u Kazneno-popravnom zavodu, odnosno u konferencijskoj sali Hotela Srem, 5. februara, od 9 do 12 časova.

U prostorijama Crvenog krsta Sremska Mitrovica dobrovoljno davanje krvi organizuje se 18. februara, u periodu od 8.30 do 13 časova, dok će u Martinci akcija biti održana 26. februara u Domu kulture, u Ulici Radnička broj 8, od 9 do 12 časova.

Organizatori pozivaju sve humane građane da se odazovu akcijama, izdvoje malo vremena i učine veliko delo, jer jedna donacija krvi može spasiti i do tri života.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
U Mitrovici produžen rok za prijavu nepokretnosti
categories_image
U Irigu produžen rok za prijavu nepokretnosti
categories_image
Rekonstrukcija Doma zdravlja u Rumi počinje 23.februara
categories_image
Poskupljuje hleb „Sava“
categories_image
Crveni krst Sremska Mitrovica i “Super heroji”
categories_image
„Dečak sa Dunava“ pred Mitrovčanima
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Vesti | Irig

Ekonomsko osnaživanje izbeglih

categories_image

Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti

Sećanje na „Krvavi marš“

categories_image

Sremska Mitrovica

Is­pla­ti­vi za ula­ga­nje

categories_image

Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti

MZ „Sutjeska“ pripre...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt