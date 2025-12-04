U petak Info dan za građane posvećen energetskoj efikasnosti

Info Dan u vezi sa projektom “Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji“, koji opština Pećinci realizuje uz podršku Ministarstva rudarstva i energetike Vlade Republike Srbije i Svetske banke, biće održan u petak, 5. decembra, sa početkom u 11.00 časova, u zgradi Opštine Pećinci (Slobodana Bajića 5, Pećinci ), u sali Opštinskog veća.

Tokom zakazane prezentacije građani opštine Pećinci i direktni korisnici (izvođači radova) moći će u razgovoru sa predstavnicima lokalne samouprave i Komisije za realizaciju mera energetske sanacije da se upoznaju sa benefitima ulaganja u mere energetske efikasnosti i informišu o uslovima učešća na javnom pozivu, merama energetske sanacije koje su predmet finansiranja, prednostima koje projekat “Čista energija i energetska efikasnost za građane (SURCE)“ donosi lokalnoj zajednici. Time želimo da pošaljemo snažnu poruku zajedničke posvećenosti, jačamo angažovanje zajednice kao i kredibilitet projekta uz podsticaj zajedničkog delovanja.

Izvor/foto: pecinci.org

