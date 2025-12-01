  • ponedeljak, 1. decembar 2025.
Najbolji vojvođanski folklori nastupili u Rumi
Ruma-Festival muzičkih društava Vojvodine održan je proteklog vikenda u Velikoj dvorani Kulturnog centra „Brana Crnčević“ u Rumi u organizaciji Saveza umetničkog stvaralaštva amatera Vojvodine i Kulturnog centra „Brana Crnčević“ Ruma. Na velikoj sceni nastupilo je osam folklornih ansambala, koji iako zvanično amaterski, prikazuju profesionalno umeće u igri i pesmi i ngovanju tradicije sa ovih prostora. Nastupili su ansambli Doma kulture Sivac, SKUD „Heroj Janko Čmelik“ Folklorni ansambl „Klasje“ Stara Pazova, OKUD „Sveti Sava“ Nova Pazova, Gradsko kulturno umetničko društvo „Ravangrad“ Sombor, Folklorni ansambl Kulturnog centra Vrbas, KUD „Branko Radičević“ Stara Pazova, AKUD „Sonja Marinković“ Novi Sad i KUD „Stanko Paunović“ NIS- RNP Pančevo. Žiri je zasedao u sastavu: Ljubomir Vujčin, koreograf i predsednik žirija, Bojan Milinković, etnomuzikolog i šef Velikog narodnog orkestra RTV, dr Miloš Rašić, etnolog i viši naučni saradnik u SANU i Dragan Milivojević. Sa 98,5 poena AKUD „Sonja Marinković“ Novi Sad proglašen je za najbolji sastav festivala.

