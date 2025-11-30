  • nedelja, 30. novembar 2025.
Zaplenjeno više od 43 kilograma marihuane
Društvo | Hronika | Šid | Vesti
0 Komentara

Zaplenjeno više od 43 kilograma marihuane

30. novembar 2025. godine

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije, u saradnji sa Upravom carina, zaplenili su više od 43 kilograma biljne materije za koju se sumnja da je marihuana i uhapsili A. M. (1995) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je na Graničnom prelazu Šid, na ulazu u Republiku Srbiju, pregledom teretnog motornog vozila kojim je upravljao osumnjičeni, u tovarnom delu kamiona pronašla 54 paketa sa ukupno 43,37 kilograma biljne materije za koju se sumnja da je marihuana.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici.

Izvor/foto: mup.gov.rs

