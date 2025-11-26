Zapažen rezultat mladih pećinačkih košarkaša

Tokom dvodnevnog Okružnog takmičenja u košarci, koje je održano prošle nedelje u Golubincima, u konkurenciji ekipa iz Rume, Nove i Stare Pazove, Inđije, Iriga i Šida, ekipe pećinačkih škola prikazale su odličnu igru.

U konkurenciji dečaka takmičila se ekipa pećinačke OŠ „Slobodan Bajić Paja“, u konkurenciji devojčica ekipa iz šimanovačke OŠ „Dušan Jerković Uča“, u basketu 3×3 dečaci iz pećinačke škole, a u basketu 3×3 devojčice iz kupinske OŠ „Dušan Vukasović Diogen“.

Kako je rekla Milica Đurđević, nastavnik fizičkog vaspitanja i trener, zapažen rezultat ostvarila je ekipa dečaka iz Pećinaca, zauzevši drugo mesto, dok su dečaci iste škole bili uspešni i u basketu 3×3, sa visokim trećim mestom, u veoma jakoj konkurenciji. Devojčice iz Šimanovaca i Kupinova pružile su dobru igru, ali, kako je rekla, to nije bilo dovoljno za prva tri mesta.

Izvor: www.pecinci.org

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.