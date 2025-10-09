  • četvrtak, 9. oktobar 2025.
Legionari domaćini turnira Prve fleg fudbal lige Srbije
Sport | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Legionari domaćini turnira Prve fleg fudbal lige Srbije

9. oktobar 2025. godine

Predstojećeg vikenda Sremska Mitrovica će biti domaćin pravog sportskog spektakla, ekipa Kluba američkog fudbala Sirmium Legionaries organizuje turnir Prve fleg fudbal lige Srbije, koji će se održati u nedelju, 12. oktobra, na stadionu FK Mitros. Početak turnira zakazan je za 12 časova.

Na terenu će se okupiti najbolje ekipe iz Srbije i regiona, Indians (Inđija), Gorillas (Subotica), Hawks (Obrenovac), Skeletons (Kumanovo) i Royal Crown (Kraljevo).

Publiku očekuje dan ispunjen dinamičnim utakmicama, sportskim duhom i odličnim potezima, dok će Legionari pokušati da odbrane boje svog grada na domaćem terenu.

Organizatori pozivaju sve ljubitelje sporta da dođu, podrže Legionare i uživaju u energičnom i zanimljivom danu fleg fudbala u Sremskoj Mitrovici.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Balkansko vojno prvenstvo u planinskom trčanju za vojne snage zemalja u okruženju
categories_image
Otvorene prijave za Foto-konkurs „Mitrovica kroz objektiv“
categories_image
Festival tamburaške i izvorne muzike „Mitrovačkim sokakom“ počinje 9. oktobra
categories_image
OTVOREN NOVI NEUROTH SLUŠNI CENTAR U SRBIJI: Lider zvučne akustike od sada i u Sremskoj Mitrovici
categories_image
Besplatan sportsko-edukativni program za đake prvake na teritoriji opštine Beočin
categories_image
Počinje vakcinacija protiv gripa
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Kultura | Vesti

Koncert „DUO DOCEMENTE“

categories_image

Sport | Vesti

Raspored radarskih kontrola na p...

categories_image

Sremska Mitrovica

Moto skup okupio hiljade ljudi

categories_image

Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica

Dve bronze za mitrovačke kuvare

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt