Legionari domaćini turnira Prve fleg fudbal lige Srbije

Predstojećeg vikenda Sremska Mitrovica će biti domaćin pravog sportskog spektakla, ekipa Kluba američkog fudbala Sirmium Legionaries organizuje turnir Prve fleg fudbal lige Srbije, koji će se održati u nedelju, 12. oktobra, na stadionu FK Mitros. Početak turnira zakazan je za 12 časova.
Na terenu će se okupiti najbolje ekipe iz Srbije i regiona, Indians (Inđija), Gorillas (Subotica), Hawks (Obrenovac), Skeletons (Kumanovo) i Royal Crown (Kraljevo).
Publiku očekuje dan ispunjen dinamičnim utakmicama, sportskim duhom i odličnim potezima, dok će Legionari pokušati da odbrane boje svog grada na domaćem terenu.
Organizatori pozivaju sve ljubitelje sporta da dođu, podrže Legionare i uživaju u energičnom i zanimljivom danu fleg fudbala u Sremskoj Mitrovici.