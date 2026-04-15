Delegacija Opštine Pećinci odala počast herojima Sremskog fronta

Na ovogodišnjoj državnoj ceremoniji obeležavanja 81. godišnjice proboja Sremskog fronta u Drugom svetskom ratu, na spomen-obeležju “Sremski front” u Adaševcima, među brojnim delegacijama koje su položile vence, od predstavniika Vlade Republike Srbije, Ministarstva odbrane, Vojske Srbije, predstavnika diplomatskog kora, Opštine Šid i boračkih organizacija do udruženja građana, bila je i delegacija Opštine Pećinci, a venac su položili zamenik predsednika opštine Pećinci Zoran Vojkić i pokrajinski poslanik Aleksandar Mandić.

Iz opštine Pećinci venac na spomen-obeležje je položila i delegacija Udruženja ratnih i mirnodopskih vojnih invalida, na čelu sa predsednikom Udruženja Zoranom Popovim.

Sremski front, koji je bio poslednja linija odbrane nemačkih okupatorskih snaga u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu, probijen je 12. aprila 1945. godine, nakon višemesečnih borbi u kojima je stradalo preko 13.400 boraca oslobodilačke vojske.

