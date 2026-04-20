Još jedna mlada porodica dobila dom u opštini Pećinci

Potpisivanjem trojnog ugovora između Ministarstva za brigu o selu, Opštine Pećinci i korisnika sredstava, 17. aprila je još jedna porodica u opštini Pećinci trajno dobila krov nad glavom, kao jedna od 111 porodica iz cele Srbije kojima su bespovratna sredstva dodeljena u okviru programa otkupa seoskih kuća sa okućnicom.

Ugovor je u ime opštine Pećinci potpisao zamenik predsednika opštine Zoran Vojkić, koji je istakao da je kroz ovaj program do sada stambeno zbrinuto 11 mladih porodica iz opštine Pećinci. On je najavio da će lokalna samouprava nastaviti da učestvuje u programu otkupa seoskih kuća i da pruža maksimalnu podršku porodicama koje apliciraju za sredstva kod Ministarstva za brigu o selu.

Jelena Tavarlaža iz Popinaca je samohrana majka dvoje dece, koja je bespovratna sredstva, u iznosu od 1.498.934 dinara, dobila za otkup kuće u Popincima.

“Ovo je za moju porodicu velika stvar, jer sada imamo svoju kuću. To će i meni, a posebno mojoj deci, obezbediti sigurnost i stabilnost koju do sada nismo imali. U početku nisam bila sigurna da možemo da ispunimo sve uslove konkursa, ali Opština Pećinci je stalno bila uz nas i pružala nam je podršku na svakom koraku” – kaže Tavarlaža.

Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić izjavio je da se od početka programa otkupa seoskih kuća skućilo gotovo 15.000 porodica. On je najavio da će uskoro biti potpisano još 100 ugovora, a da očekuje da će do kraja godine biti izdvojena sredstva za 5.000 kuća.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.