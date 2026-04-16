Foto-izlet odlična prilika i za iskusne fotografe i za početnike

Foto klub „Šimanovci“ organizovao je foto-izlet za svoje članove, ali i za početnike koji nisu članovi kluba, ali koji su imali želju da se bolje upoznaju sa osnovama fotografije.

Početni kurs fotografije i rad sa fotomodelima realizovani su u saradnji sa Turističkom organizacijom opštine Pećinci, u autentičnom ambijentu najstarije seoske kuće u Sremu – Aksentijevog kućerka u Ogaru, što je, samo po sebi, dalo novu dimenziju fotografijama, kaže predsednik Foto kluba „Šimanovci“ Slobodan Čavić.

-Za naše članove ovo je bila odlična prilika da razmenjuju iskustva, da eksperimentišu sa svetlom i da u ovom specifičnom ambijentu zabeleže neke nove jedinstvene trenutke, a za početnike da nauče osnove fotografije, ne samo teoretski, već i praktičnim radom na terenu, uz podršku iskusnih fotografa – izjavio je Čavić.

On je dodao da je foto-izlet svojevrsna promocija umetničke fotografije, a posredno, kroz fotografije nastale na foto-izletu, i promocija turističke ponude opštine Pećinci.

Izvor: www.pecinci.org

