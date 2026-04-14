Srem nošen publikom ubedljivo savladao Vrbas

U 25. kolu 1. Regionalne lige Sever, Srem je nošen podrškom publike u hali “Pinki” pobedi ekipu Vrbasa rezultatom 94:69 (19:20, 33:12, 18:15, 24:22).

U poslednjem i najvažnijem meču pred svojim navijačima, Srem je igrao veoma motivisano i od prve sekunde pokazao veliku želju za pobedom. Kvalitetna ekipa iz Vrbasa dobro je otvorila utakmicu i dobila prvi period, da bi Mitrovčani od drugog perioda dominirali na terenu i povećavali svoju prednost. Izabranici trenera Zorana Markovića nastavili su u drugom poluvremenu sa brzom, efikasnom i atraktivnom igrom, pokazujući da se nalaze u odličnoj formi. Srem je na kraju zasluženo i ubedljivo slavio. Treba napomenuti da je sedamnaestogodišnji kadet ekipe iz grada na Savi, Nemanja Šaulić, dobio veliku šansu, maksimalno je iskoristio i odigrao zapaženu ulogu u trijumfu.

Za Srem su nastupali Miković 22p, Marić 19p, Šaulić 12p, Bubanja 11p, Nedimović 8p, Čarkić 8p, Dostanić 6p, Kasabašić 5p, Petrović 3p, Ilić, Krstić, Pismestrović. Najzapaženiji pojedinac u ekipi Vrbasa bio je Birovljev sa 25 poena.

U poslednjem meču ove sezone Srem gostuje ekipi Stara u Novom Sadu. Mitrovčani trenutno zauzimaju 11. mesto na tabeli, sa bodom više od Stare Pazove (meč manje) i Jadrana iz Golubinaca.

