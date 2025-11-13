Uručene novčane nagrade Opštine Beočin najboljim sportistima

U Opštini Beočin u sredu je upriličen prijem za najuspešnije sportiste i trenere Džudo kluba Cement kojima su uručene novčane nagrade Opštine Beočin u iznosu od po 50 hiljada dinara za ostvarene izuzetne rezultate na takmičenjima u zemlji i inostranstvu.

Ovim povodom, nagrađenim sportistima, njihovim porodicama i trenerima srdačne čestitke uputili su predsednik Skupštine opštine Beočin Mihajlo Božić, zamenik predsednice opštine Beočin Stefan Tomović i član Opštinskog veća zadužen za oblast sporta Vladimir Mihić.

Prema rečima zamenika predsednice opštine Beočin Stefana Tomovića, Opština Beočin će i u narednom periodu nastaviti sa ovim vidom podsticaja sportista koji svojim uspehom i trudom svakodnevno inspirišu nove generacije beočinske dece. Tomović je pozvao i druge klubove da prijave svoje članove koji su ostvarili najviši plasman na nacionalnim i međunarodnim takmičenjima.

-Beočin se s pravom može ponositi mladim ljudima koji postižu vrhunske sportske rezultate, ali i pokazuju prave vrednosti, disciplinu, upornost i fer-plej. Verujem su oni najbolji ambasadori naše opštine i ovim putem čestitam kako njihovim trenerima tako i porodicama na postignutom uspehu – istakao je Tomović i dodao da je ukupan budžet lokalne samouprave za obalst sporta 16 miliona dinara od čega je 15 miliona dinara opredeljeno za podršku radu sportskih klubova a milion dinara je izdvojeno za novčane nagrade kao vid podsticaja sportistima.

Na predlog Sportskog saveza opštine Beočin dobitnici nagrada su:

1.Siniša Miljić, član Džudo kluba Cement Beočin, za osvojeno treće mesto na Prvenstvu Evrope za kadete u Skoplju i osvojeno drugo mesto na Prvenstvu Srbije za kadete u Beogradu;

2.Gorana Ilić, članica Džudo kluba Cement Beočin, za osvojeno treće mesto na Evropskom džudo kupu u Sarajevu;

3.Miljana Miljanović, članica Džudo kluba Cement Beočin, za osvojeno treće mesto na Prvenstvu Srbije za kadete u Beogradu;

4.Uroš Jalić, član Džudo kluba Cement Beočin, za osvojeno treće mesto na Prvenstvu Srbije za kadete u Beogradu;

5.Lazar Jokić, član Džudo kluba Cement Beočin, za osvojeno drugo mesto na Prvenstvu Srbije za starije pionire u Beogradu;

6.Predrag Kovačević, član Džudo kluba Cement Beočin, za osvojeno treće mesto na Prvenstvu Srbije za starije pionire u Beogradu;

7.Aleksa Ivković, član Džudo kluba Cement Beočin, za osvojeno drugo mesto na Prvenstvu Srbije za mlađe kadete u Beogradu;

8.Šefkij Morina, trener Džudo kluba Cement Beočin, za dugogodišnji izuzetan doprinos razvoju sporta u opštini Beočin i osvojene medalje takmičara u 2025. godini;

9.Andrija Mumović, šef stručnog štaba Džudo kluba Cement Beočin, za dugogodišnji izuzetan doprinos razvoju sporta u opštini Beočin i rezultate postignute tokom 2025. godine.

Prijemu su prisustvovali predsednik Sportskog saveza opštine Beočin Bojan Crepulja i sekretarka Sportskog saveza opštine Beočin Vesna Tolimir Ižak.

Foto: Ismet Ademovski

