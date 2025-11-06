  • četvrtak, 6. novembar 2025.
Uhapšeni policajci osumnjičeni za zloupotrebu službenog položaja
Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti
0 Komentara

Uhapšeni policajci osumnjičeni za zloupotrebu službenog položaja

6. novembar 2025. godine

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da su pripadnici policije uhapsili policijskog službenika Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici V. K. (1987) i dvojicu penzionisanih pripadnika ove uprave V. Š. (1970) i Z. G. (1969) zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja u produženom trajanju.

Hapšenje su sproveli pripadnici Sektora unutrašnje kontrole, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

Uhapšena lica se sumnjiče za to da su, od 2023. do 2024. godine, suprotno propisima, odobravali privremeni boravak i davali saglasnost za izdavanje vize za duži boravak većem broju državljana NR Kine, pri čemu nisu preduzeli zakonom propisane mere u slučajevima kada su kineski državljani izvršili prekršaje iz Zakona o strancima.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
AZBUKVAR I SLOVARICA UČITELJA JOLETA: Učenje upakovano u igru
categories_image
Verska nastava dobija novi status u školama Srbije
categories_image
Info-dan o merama energetske sanacije
categories_image
Raspisan Javni poziv za podsticaje za premiju osiguranja biljaka i životinja
categories_image
Film za ljude koji žele da znaju istinu
categories_image
Nova knjiga Pere Ostojića o zavičaju
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Projekti | Sremska Mitrovica

Stradanje mitrovačkih sela u 194...

categories_image

Vesti | Šid

Predstavljanje programa zapošlja...

categories_image

Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti

Predstavnici Mitrovice na promoc...

categories_image

Društvo | Zabava | Sremska Mitrovica

Još jedna besplatna turistička tura

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt