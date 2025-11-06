Uhapšeni policajci osumnjičeni za zloupotrebu službenog položaja

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da su pripadnici policije uhapsili policijskog službenika Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici V. K. (1987) i dvojicu penzionisanih pripadnika ove uprave V. Š. (1970) i Z. G. (1969) zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja u produženom trajanju.

Hapšenje su sproveli pripadnici Sektora unutrašnje kontrole, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

Uhapšena lica se sumnjiče za to da su, od 2023. do 2024. godine, suprotno propisima, odobravali privremeni boravak i davali saglasnost za izdavanje vize za duži boravak većem broju državljana NR Kine, pri čemu nisu preduzeli zakonom propisane mere u slučajevima kada su kineski državljani izvršili prekršaje iz Zakona o strancima.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

