Opasna vožnja po Sremu: policija otkrila više alkoholisanih i drogiranih vozača
Opasna vožnja po Sremu: policija otkrila više alkoholisanih i drogiranih vozača

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici otkrili su u kontroli saobraćaja četrnaest vozača koji su učinili teže saobraćajne prekršaje.

U Staroj Pazovi, patrola je zatekla dvadesetosmogodišnjeg vozača „nisana“ sa 2,00 promila alkohola u organizmu i u dva navrata, četrdesetjednogodišnjeg biciklistu sa 2, 87 i 2,17 promila alkohola.

U blizini Graničnog prelaza Sremska Rača otkriven je tridesetpetogodišnjak koji je upravljao „fijatom“ sa 2,06 promila alkohola u organizmu, a na području Rume četrdesetčetvorogodišnji vozač „opela“ sa 2,00 promila alkohola.

Policija je u Staroj Pazovi zaustavila tridesetpetogodišnjeg vozača „bmv“ pozitivnog na kokain, amfetamin i kanabis i sa 0,67 promila alkohola u organizmu, te dvadesettrogodišnjaka koji je vozio „golf“ pod uticajem kokaina i sa 1,26 promila alkohola.

Na području Sremske Mitrovice je zaustavljen dvadesetjednogodišnjak koji je upravljao kombijem pozitivan na amfetamin i kanabis i bez izdate vozačke dozvole, a u Inđiji tridesetosmogodišnji vozač „škode“ pod dejstvom kanabisa.

Patrola u Staroj Pazovi je otkrila tridesetčetvorogodišnjaka koji je upravljao kombijem bez izdate vozačke dozvole i sa 0,56 promila alkohola u organizmu, a u okolini Inđije dvadesetogodišnjeg vozača „alfa romea“, bez izdate vozačke dozvole. Na području Sremske Mitrovice je zaustavljen tridesetdvogodišnji vozač „pežoa“ bez vozačke dozvole koja mu je prethodno oduzeta zbog kaznenih poena, a u Rumi dvojica osamnaestogodišnjaka koji su vozili „audi“ i „golf“, bez izdate vozačke dozvole.

U Irigu je zatečen šezdesetjednogodišnjak koji je vozio „ford“ sa isteklom registracionom nalepnicom i bez vozačke dozvole prethodno oduzete zbog izrečenih kaznenih poena, koji je odbio alkotestiranje. Prekršajni sudija ga je kaznio jedinstvenom novčanom kaznom u iznosu od 240.000 dinara.
Nakon isključenja iz saobraćaja, ovim vozačima je određeno zadržavanje i protiv njih su podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

