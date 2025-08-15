U SUSRET VINSKOM PARKU: Više od stotinu izlagača

Ovogodišnji Vinski park u Sremskoj Mitrovici, najavljen za subotu 23. avgust, biće posvećen obeležavanju 100 godina od rođenja Lazara Vozarevića, jednog od najznačajnijih srpskih slikara 20. veka. U čast slavnog umetnika, čije je ime duboko ukorenjeno u kulturnu baštinu grada pokraj Save, festival će spojiti – vino i umetnost.

Lajtmotiv ovogodišnje manifestacije, prema najavama organizatora, biće upravo Vozarevićeva dela. S tim u vezi, planiran je i ambijent u kome se estetsko i enološko doživljava zajedno, a očekuje se učešće oko 100 vinarija iz Srbije i regiona.

Posebnu simboliku manifestaciji daje i njen istorijski kontekst. Srem, kao jedan od najstarijih vinskih regiona Evrope, duguje početke vinogradarstva rimskom imperatoru Marku Aureliju Probu. On je još 276. godine zasadio prve čokote vinove loze na padinama Fruške gore. Upravo tadašnji Sirmijum, današnja Sremska Mitrovica, bio je Probu dom. I to u Carskoj palati koja se nalazi nešto više od stotinak metara od Gradskog parka.

Organizatori ističu da je cilj festivala promocija vinske kulture i jačanje veza između proizvođača i potrošača. Podsećaju i da je prošlogodišnji „Vinski park“ u Sremskoj Mitrovici po oceni učesnika i publike bio najuspešnija manifestacija ovog tipa u Srbiji. To je svakako obaveza i podsticaj da i ovog avgusta Sremska Mitrovica zablista u znaku vina i umetnosti.

